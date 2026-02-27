Гергана Топалова не успя да се пребори за финал на двойки в Анталия

Гергана Топалова отпадна на полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

26-годишната българка и представителката на домакините Берфу Дженгис загубиха от поставените под номер 2 в схемата Дженифър Руджери и Аурора Дзантедески (Италия) с 4:6, 3:6 за 80 минути.

Първият сет беше изключително равностоен, но Топалова и Дженгис загубиха подаването си в десетия гейм, което се оказа решаващо за изхода в него. Във втората част те изостанаха с 0:5 и не успяха да наваксат, отпадайки от надпреварата.

Българката има шест титли на сингъл и пет на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).