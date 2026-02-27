Камила Джорджи се завръща с важни новини: бременна и омъжена

Бившата италианска тенисистка Камила Джорджи (34 г.), номер 26 в света през 2018 г., се омъжи за аржентинския треньор Андреас Пасути, след като по-рано обяви, че е бременна.

Изненадите от Камила Джорджи дойдоха една след друга, за кратко време. Първо разкри, че очаква дете, след което публикува снимка от сватбата си с Андреас Игнасио Пасути (30 г.), бивш играч, понастоящем треньор. Двамата показват щастието си да бъдат заедно, както и това да станат родители след няколко месеца.

Оттеглила се от тениса през 2024 г., Джорджи публикува преди две седмици няколко снимки, на които признаците на бременност са доста видими. След това потвърди, че е бременна в 11-та седмица, публикувайки снимки от ехография и кратко видео.

Camila Giorgi aspetta un bambino. Auguri! pic.twitter.com/lkTACTklk8 — Alex 🇬🇵 (@annamartello78) February 15, 2026

Малко след това тя се завърна с новината за сватбата, която измести интереса от бременността към официализирането на връзката ѝ с бившия номер 1562 в ATP. Двамата са заедно от дълго време и прекарват времето си както в Италия, така и в Аржентина.

After announcing her pregnancy a few days ago, Camila Giorgi is now married! Married in Argentina to Andreas Ignacio Pasutti, former tennis player from Argentina. Wish them both every happiness! 🥰❤️💞 pic.twitter.com/BxTa2Zg4kk — LaWanda (@lawanda50) February 26, 2026

Камила Джорджи изигра последния си официален мач през март 2024 г., когато беше победена в два сета от Ига Швьонтек, номер 2 в света по това време, с 6:1, 6:1 във втория кръг. Тя потвърди оттеглянето си, след което избра да се установи в Аржентина, родината на баща ѝ Серджо, който е роден в Ла Плата, но емигрира в Италия.

Имаше информация в светските медии в южноамериканската страна за връзка между Камила и адвоката Рамиро Мара, политическа фигура, близка до президента Хавиер Милей, но двамата прекратиха връзката си в началото на 2025 г.

Шампионка в Монреал 2021, най-важната титла в кариерата ѝ

Професионална тенисистка от 2006 г., тя впечатляваше с агресивната си игра от дъното на корта, с плоски удари, ранно посрещане на топката и без никакви компромиси. Достигна най-високото си място в кариерата, 26-то, на 22 октомври 2018 г. Има 4 титли от WTA в актива си, като най-важната е безспорно тази, спечелена на турнира WTA 1000 в Монреал през 2021 г., когато победи Каролина Плишкова на финала с 6:3, 7:5.

В схемите на турнирите от "Големия шлем" тя достигна до четвъртфиналите на Уимбълдън през 2018 г. и до осминафиналите на US Open през 2013 г. На Australian Open тя напредна пет пъти до третия кръг, а на "Ролан Гарос" достигна до осминафиналите през 2022 г. В CV-то си има и четвъртфинали на Олимпийските игри в Токио през 2020 г.

Противоречиво оттегляне, финансови проблеми

Оттеглянето ѝ от активна дейност дойде внезапно, без предварително съобщение. Индикации можеха да бъдат дадени само от факта, че тя играеше доста малко преди този последен мач в кариерата си. Въпреки това, кариерата ѝ продължи 18 години в тура, с периоди на непостоянство, но и забележителни победи срещу силни противници.

Имаше и противоречия, свързани с финанси в Италия, с неплатен наем за апартамент, както и други усложнения, които излязоха наяве след оттеглянето ѝ. Появилата се информация сочеше правни и административни усложнения след напускането ѝ на Италия.

Когато обяви оттеглянето си, Джорджи уточни, че няма да промени решението си. Че това е нещо окончателно, а не просто пауза. Оттогава тя се е посветила на лични проекти, свързани с мода, като майка ѝ е моден дизайнер и тази, която създаваше нейните екипи за игра.