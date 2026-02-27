Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кецманович на 1/2-финал в Акапулко със съдийско решение! Французин получи невиждано наказание

Кецманович на 1/2-финал в Акапулко със съдийско решение! Французин получи невиждано наказание

  • 27 фев 2026 | 10:47
  • 822
  • 0

Сръбският тенисист Миомир Кецманович си осигури място на полуфиналите на ATP 500 турнира в Акапулко, побеждавайки французина Теренс Атман с 6:3, 6:3. Мачът обаче остана в сянката на необичайната последна точка, която бързо стана "вайръл" в социалните мрежи.

В деветия гейм на втория сет Кецманович пропусна три мачбола, но бързо стигна до четвърти. Докато се подготвяше да сервира обаче съперникът му помоли събирача на топки да му подаде кърпа. Съдията го предупреди, че Кецманович е готов да сервира, но французинът не реагира и това накара рефера да го накаже, като присъди точка на сръбския тенисист заради забавяне на времето от страна на Атман.

„Превишаване на времето, наказателна точка за г-н Атман. Гейм, сет и мач за г-н Кецманович“, каза съдията, предизвиквайки възмущение от феновете, които го освиркваха за това му решение.

Френският тенисист гледаше невярващо към съдията, търсейки обяснение, но решението беше окончателно. Публиката реагира с освиркване и недоволство, тъй като подобни ситуации се виждат рядко, а почти никога на мачбол.

След мача тенисистите се поздравиха спортсменски, а Кецманович видимо съжаляваше за начина, по който завърши мачът. Въпреки това, той заслужи победата с играта, която показа през целия двубой. Той пое контрол в първия сет при резултат 2:2, направи четири поредни гейма с два пробива и сломи съпротивата на съперника. Ключовият момент във втория сет настъпи в средата на частта, когато бяха отбелязани три поредни пробива, от които Кецманович направи два и поведе с 4:2.

Кецманович с тази победа потвърди отличната си форма, след като в предишния кръг елиминира четвъртия тенисист в света, Александър Зверев. В битката за финала негов противник ще бъде италианецът Флавио Коболи, който надигра Ибин Ву със  7:6(4), 6:1.

Във втория полуфинален двубой ще се срещнат Франсис Тиафо и победителят от мача между Валентин Вашеро и Брендън Накашима.

Изцяло американски полуфинал в Акапулко: Тиафо срещу Накашима
Изцяло американски полуфинал в Акапулко: Тиафо срещу Накашима
Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

  • 27 фев 2026 | 09:14
  • 592
  • 3
Маркова с 1/2-финал на сингъл, Господинова ще играе за титлата на двойки в Баня Лука

Маркова с 1/2-финал на сингъл, Господинова ще играе за титлата на двойки в Баня Лука

  • 27 фев 2026 | 09:02
  • 287
  • 1
Калоян Шиков е полуфиналист на сингъл, а Александър Толев е финалист на двойки в Молдова

Калоян Шиков е полуфиналист на сингъл, а Александър Толев е финалист на двойки в Молдова

  • 27 фев 2026 | 08:44
  • 324
  • 0
Финландец спря Бруно Дженев в Стокхолм

Финландец спря Бруно Дженев в Стокхолм

  • 27 фев 2026 | 08:42
  • 302
  • 0
Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим ще играят един срещу друг на полуфиналите в Дубай

Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим ще играят един срещу друг на полуфиналите в Дубай

  • 26 фев 2026 | 21:02
  • 1966
  • 0
Янева и Шиникова отпаднаха в Търнава

Янева и Шиникова отпаднаха в Търнава

  • 26 фев 2026 | 20:20
  • 1227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Арда и Спартак (Варна)

11-те на Арда и Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 11:37
  • 133
  • 0
Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

Отборите в Шампионската лига очакват жребия си за осминафиналите

  • 27 фев 2026 | 10:07
  • 3366
  • 0
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 1557
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 5330
  • 5
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2242
  • 9
Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

Днес се теглят двойките за осминафиналите в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 03:44
  • 4887
  • 0