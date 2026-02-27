Кецманович на 1/2-финал в Акапулко със съдийско решение! Французин получи невиждано наказание

Сръбският тенисист Миомир Кецманович си осигури място на полуфиналите на ATP 500 турнира в Акапулко, побеждавайки французина Теренс Атман с 6:3, 6:3. Мачът обаче остана в сянката на необичайната последна точка, която бързо стана "вайръл" в социалните мрежи.

В деветия гейм на втория сет Кецманович пропусна три мачбола, но бързо стигна до четвърти. Докато се подготвяше да сервира обаче съперникът му помоли събирача на топки да му подаде кърпа. Съдията го предупреди, че Кецманович е готов да сервира, но французинът не реагира и това накара рефера да го накаже, като присъди точка на сръбския тенисист заради забавяне на времето от страна на Атман.

„Превишаване на времето, наказателна точка за г-н Атман. Гейм, сет и мач за г-н Кецманович“, каза съдията, предизвиквайки възмущение от феновете, които го освиркваха за това му решение.

Френският тенисист гледаше невярващо към съдията, търсейки обяснение, но решението беше окончателно. Публиката реагира с освиркване и недоволство, тъй като подобни ситуации се виждат рядко, а почти никога на мачбол.

След мача тенисистите се поздравиха спортсменски, а Кецманович видимо съжаляваше за начина, по който завърши мачът. Въпреки това, той заслужи победата с играта, която показа през целия двубой. Той пое контрол в първия сет при резултат 2:2, направи четири поредни гейма с два пробива и сломи съпротивата на съперника. Ключовият момент във втория сет настъпи в средата на частта, когато бяха отбелязани три поредни пробива, от които Кецманович направи два и поведе с 4:2.

Кецманович с тази победа потвърди отличната си форма, след като в предишния кръг елиминира четвъртия тенисист в света, Александър Зверев. В битката за финала негов противник ще бъде италианецът Флавио Коболи, който надигра Ибин Ву със 7:6(4), 6:1.

Във втория полуфинален двубой ще се срещнат Франсис Тиафо и победителят от мача между Валентин Вашеро и Брендън Накашима.

