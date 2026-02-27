Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

  • 27 фев 2026 | 09:14
  • 360
  • 2
Григор Димитров приключи и на двойки в Акапулко

Григор Димитров приключи участие на АТР 500 турнира на твърди кортове в Акапулко (Мексико) с награден фонд 2.46 милиона долара.

След като отпадна в първия кръг на сингъл, днес най-добрият български тенисист и Флавио Коболи (Италия) се отказаха от четвъртфиналния си двубой на двойки срещу Рафаел Ходар (Испания) и Родриго Пачеко Мендес (Мексико).

Димитров е шампион в Акапулко от 2014 година, но в тазгодишното издание претърпя поражение още на старта с 3:6, 3:6 от 62-рия в световната ранглиста Терънс Атман (Франция).

