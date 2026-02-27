Донски отпадна на полуфиналите на двойки в Индия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка от серията "Чалънджър 75" в Пуне (Индия) с награден фонд 107 000 евро.
Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, отстъпиха пред Джи Сун Нам (Република Корея) и Патрик Никлас-Салминен (Финландия) с 2:6, 4:6. Срещата продължи 66 минути.
Българинът и индиецът допуснаха общо три пробива в мача, а от своя страна не успяха да стигнат до брейк при сервис на техните противници.
С представянето си Донски заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки.
През миналата седмица той и Бантия спечелиха титлата в Ню Делхи (Индия), като това бе втори триумф на двамата като тандем в турнири от сериите "Чалънджър".
Националът има общо три спечелени титли от сериите "Чалънджър" на двойки, а през тази седмица се изкачи до рекордното за него 109-о място в световната ранглиста при дуетите.
Снимки: Imago