Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

  • 27 фев 2026 | 18:07
  • 532
  • 1
Аржентински тенисист е наказан за близо седем години за уреждане на мачове

Аржентинският тенисист Леонардо Абоян е наказан с шест години и девет месеца, след като е признал, че е уреждал мачове между 2018 и 2025 г., съобщи Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA).

В информацията се казва, че 27-годишният Абоян е признат за виновен в 30 нарушения и е глобен с 40 000 долара в допълнение към забраната, като 25 000 от тях са условно.

Абоян, чието най-високо място в ранглистата в кариерата му е 229, е признал за уреждане на осем от мачовете си на сингъл и двойки на турнири от по-ниско ниво на ITF World Tennis Tour и ATP Challenger.

"Играчът се призна за виновен по всички обвинения, включително улесняване на залаганията, манипулиране на резултата от мачове, получаване на плащане, за да не положи максимални усилия и несъобщаване за корупционни подходи", съобщи ITIA.

Забраната започва със задна дата с временното му наказание на 19 септември 2025 г. и е валидна до 18 юни 2032 г.

