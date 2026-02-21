БФС отложи мач от efbet Лига

Популярни
  • 21 фев 2026 | 16:37
  • 1347
  • 0
Спортно-техническата комисия към БФС съобщи, че срещата между Локомотив (София) и Септември (София), която по програма трябваше да се проведе утре, няма да се състои. Причината е, че състоянието на тревното покритие на стадиона в столичния квартал "Надежда" не е добро заради падналия сняг.

Освен това стана ясно, че двубоят ЦСКА II - Дунав (Русе) също няма да се играе. СТК потвърди отлагането на Спартак (Плевен) - Беласица и Севлиево - Спортист (Своге)

Лидерът във Втора лига не може да стигне до София - мачът с ЦСКА II се отложи
"Предвид лошите атмосферни условия и невъзможност да бъдат изчистени терените и съгласие на отборите участващи в тях се отлагат следните срещи от 21-ви кръг на ВПФЛ:

ОФК „Спартак – Плевен“ – ФК „Беласица“  по програма на 21.02.2026 година.

ФК „Севлиево“– ФК „Спортист 2009“  по програма на 21.02.2026 година.

ПФК „ЦСКА II“– ФК „Дунав от Русе“  по програма на 22.02.2026 година.

По предложение и на двата клуба, предвид падналия сняг и крайно недоброто състояние на тревното покритие на стадион „Локомотив“ гр. София, срещата от 22-ри кръг на ППФЛ/efbet Лига/, между отборите на ПФК „Локомотив 1929“ Сф и ПФК „Септември“Сф, насрочена за 22.02.2026 г се отлага", написаха от БФС.

