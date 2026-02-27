В Мадрид предвиждат тестово събитие преди домакинството си на Формула 1

Организаторите на надпреварата за Гран При на Испания в Мадрид предвиждат провеждането на тестово събитие преди състезанието във Формула 1, което е заложено за средата на месец септември.

В момента полуградското трасе все още е в процес на изграждане и се очаква строителните дейности да приключат през лятото, при това предварително. Това ще позволи провеждането на тестово събитие, с което да се идентифицират потенциални спънки, които да бъдат изчистени преди състезателния уикенд във Формула 1.

„Ние продължаваме да постигаме всяка наша важна цел навреме. Всеки ден около Ifema има оживление докато ние продължаваме да изграждаме новия дългосрочен дом на Формула 1 в Испания тук в Мадрид.



„Работата трябва да бъде завършена до няколко месеца, когато ще бъдем готови да приемем тестово събитие. С него ние ще минем през всички финални проверки с ФИА и Формула 1 преди състезанието през септември“, заяви генералният мениджър на „Мадринг“ Луис Гарсия Абад по време на снощното представяне на трофея на Гран При на Испания.

Esta noche, en el Palacio de Cibeles, hemos vivido uno de los momentos más especiales en el camino hacia el FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026: la revelación oficial del trofeo que coronará al campeón en MADRING.



Трасето в испанската столица ще бъде с обща дължина от 5.416 километра и ще включва общо 22 завоя. Част от него ще използва улици от пътната мрежа на Мадрид, а друга ще бъде специално конструирана и ще се използва само по време на състезателните уикенди. Подобни хибридни трасета не са нещо ново, тъй като подобни конфигурации се използват в Маями, Лас Вегас и Сингапур, а в миналото и във Валенсия.