Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Мадрид предвиждат тестово събитие преди домакинството си на Формула 1

В Мадрид предвиждат тестово събитие преди домакинството си на Формула 1

  • 27 фев 2026 | 11:43
  • 300
  • 0

Организаторите на надпреварата за Гран При на Испания в Мадрид предвиждат провеждането на тестово събитие преди състезанието във Формула 1, което е заложено за средата на месец септември.

В момента полуградското трасе все още е в процес на изграждане и се очаква строителните дейности да приключат през лятото, при това предварително. Това ще позволи провеждането на тестово събитие, с което да се идентифицират потенциални спънки, които да бъдат изчистени преди състезателния уикенд във Формула 1.

„Ние продължаваме да постигаме всяка наша важна цел навреме. Всеки ден около Ifema има оживление докато ние продължаваме да изграждаме новия дългосрочен дом на Формула 1 в Испания тук в Мадрид.

„Работата трябва да бъде завършена до няколко месеца, когато ще бъдем готови да приемем тестово събитие. С него ние ще минем през всички финални проверки с ФИА и Формула 1 преди състезанието през септември“, заяви генералният мениджър на „Мадринг“ Луис Гарсия Абад по време на снощното представяне на трофея на Гран При на Испания.

Трасето в испанската столица ще бъде с обща дължина от 5.416 километра и ще включва общо 22 завоя. Част от него ще използва улици от пътната мрежа на Мадрид, а друга ще бъде специално конструирана и ще се използва само по време на състезателните уикенди. Подобни хибридни трасета не са нещо ново, тъй като подобни конфигурации се използват в Маями, Лас Вегас и Сингапур, а в миналото и във Валенсия.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

Тойота вече тества интензивно новата си кола за WRC

  • 27 фев 2026 | 09:13
  • 411
  • 0
Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

Формула 1 започна да се настанява в Мелбърн за началото на сезона

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 985
  • 0
Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

Пиастри: Новите коли не са толкова извънземни, колкото очаквахме

  • 27 фев 2026 | 06:56
  • 2222
  • 0
Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

Марко Бедзеки с най-добро време на старта на уикенда в Тайланд

  • 27 фев 2026 | 06:41
  • 2669
  • 0
Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

Не резултатите ще са определящи за бъдещето на Макс Верстапен във Формула 1

  • 27 фев 2026 | 05:20
  • 4965
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Тайланд в MotoGP

  • 27 фев 2026 | 05:00
  • 3930
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арда 0:0 Спартак (Варна)

Арда 0:0 Спартак (Варна)

  • 27 фев 2026 | 12:45
  • 2799
  • 7
Започна жребият за осминафиналите в Шампионската лига - следете тук

Започна жребият за осминафиналите в Шампионската лига - следете тук

  • 27 фев 2026 | 13:00
  • 8121
  • 1
България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

България излиза за втора победа в битката за ЕвроБаскет 2029

  • 27 фев 2026 | 10:40
  • 3890
  • 5
Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

Тежката дума на феновете: Лора Христова е най-голямата сензация в биатлона на Игрите в Италия

  • 27 фев 2026 | 11:53
  • 2358
  • 3
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 6188
  • 7
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 2832
  • 10