Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Севлиево
  3. Талантлив полузащитник подсилва Севлиево

Талантлив полузащитник подсилва Севлиево

  • 19 фев 2026 | 13:29
  • 539
  • 0
Талантлив полузащитник подсилва Севлиево

Пролетният дял на шампионата започна с победа за Севлиево, но въпреки това окомплектоването на състава за важните битки във Втора лига продължава. Край река Росица пристига 21-годишният халф Иван Аврамов, който за последно бе част от Хебър (Пазарджик).

Аврамов е роден на 3 март 2004 г. в Пловдив. Той е рожба на столичния Септември, като в юношеските си години минава още през школите на Ботев (Пловдив) и ЦСКА.

Севлиево шокира Марек в края
Севлиево шокира Марек в края

Футболният му път при мъжете стартира на 17 години с дебюта във Втора лига в мача Струмска слава - Септември Сф (1:1) на 24.07.2021 г. Впоследствие играе за дубъла на ЦСКА 1948, Литекс, Спортист (Своге), Бдин (Видин) и Локомотив (ГО), като дотук има 90 мача, 12 гола и 10 асистенции в професионалния футбол.

На международно ниво е участвал в 1 мач за юношеския национален отбор U19, както и 1 среща в квалификациите за Младежката лига на УЕФА със Септември (София).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Строят нов стадион край Варна

Строят нов стадион край Варна

  • 19 фев 2026 | 09:39
  • 2911
  • 7
Четирима в Левски на режим за Рамазан

Четирима в Левски на режим за Рамазан

  • 19 фев 2026 | 09:36
  • 2537
  • 10
„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

„Лигата на талантите“ обзор на кръга при 16-годишните – Лудогорец дръпна на върха

  • 19 фев 2026 | 09:30
  • 600
  • 0
Национал пред завръщане в игра

Национал пред завръщане в игра

  • 19 фев 2026 | 09:17
  • 1134
  • 0
Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

Феновете на Локо (Пд): Време е за нов финал

  • 19 фев 2026 | 09:09
  • 900
  • 2
Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

Илиян Филипов: В следващите 10 дни няма да преговарям с треньор

  • 19 фев 2026 | 09:05
  • 1442
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски взима защитник от Серия Б

Левски взима защитник от Серия Б

  • 19 фев 2026 | 12:46
  • 10505
  • 12
Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

Епизод "пореден"! Лудогорец срещу добре познатия Ференцварош в битка за Европа

  • 19 фев 2026 | 08:00
  • 12652
  • 52
Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

Боримиров за информацията за нов защитник: Когато това стане факт, ще разберете

  • 19 фев 2026 | 13:44
  • 1430
  • 0
Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

Ден 13 на Милано - Кортина 2026: Лошото време отложи финалите във въздушната акробатика

  • 19 фев 2026 | 14:37
  • 11874
  • 1
ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

ЦСКА 1948 се раздели с отлъчен халф

  • 19 фев 2026 | 12:21
  • 6724
  • 5
Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

Скандал в съблекалните! Алегри скочи на Фабрегас: Ти си дете и идиот!

  • 19 фев 2026 | 09:48
  • 14569
  • 12