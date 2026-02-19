Талантлив полузащитник подсилва Севлиево

Пролетният дял на шампионата започна с победа за Севлиево, но въпреки това окомплектоването на състава за важните битки във Втора лига продължава. Край река Росица пристига 21-годишният халф Иван Аврамов, който за последно бе част от Хебър (Пазарджик).

Аврамов е роден на 3 март 2004 г. в Пловдив. Той е рожба на столичния Септември, като в юношеските си години минава още през школите на Ботев (Пловдив) и ЦСКА.

Футболният му път при мъжете стартира на 17 години с дебюта във Втора лига в мача Струмска слава - Септември Сф (1:1) на 24.07.2021 г. Впоследствие играе за дубъла на ЦСКА 1948, Литекс, Спортист (Своге), Бдин (Видин) и Локомотив (ГО), като дотук има 90 мача, 12 гола и 10 асистенции в професионалния футбол.

На международно ниво е участвал в 1 мач за юношеския национален отбор U19, както и 1 среща в квалификациите за Младежката лига на УЕФА със Септември (София).