  Sportal.bg
  Марек
  Марек успя да измъкне точка от Фратрия

Марек успя да измъкне точка от Фратрия

  • 22 фев 2026 | 18:28
  • 1244
  • 1
Марек успя да измъкне точка от Фратрия

Фратрия и Марек завършиха 1:1 в двубой от 21-ия кръг на Втора лига. Дупничани определено изненадаха своя опонент и прекъснаха серията си от четири поредни загуби. Румен Руменов откри резултата в 29-ата минута след хубав удар от дъгата на наказателното поле. В 50-ата минута обаче Илия Димитров изравни и донесе точката на своя тим.

Отложиха мач от Втора лига за неопределено време
Отложиха мач от Втора лига за неопределено време

С това равенство Фратрия събира в актива си 43 точки и остава на второто място. Тимът от Бенковски е на 8 пункта от първото място. Марек от своя страна е 14-ти и се намира в опасната зона. Дупничани са с 18 пункта, на 3 от спасителното 13-то място.

