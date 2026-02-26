От Макларън посочиха голямата неизвестна преди старта на сезона във Формула 1

Шефът на отбора на Макларън във Формула 1 Андреа Стела коментира новите задвижващи системи в световния шампионат и каза, че техният начин на работа ще варира много от писта на писта.

Както е известно новите агрегати разполагат с много по-голяма електрическа мощност и съответно нейното използване ще бъде много по-важно за постигането на добри резултати. Според Стела на някои писти, като тази в Бахрейн, за пилотите ще бъде по-лесно, тъй като там има по-тежки спирания, които позволяват по-бързото зареждане на батерията.

Those Sakhir sights! 🤩



Rounding out Pre-Season Testing in Bahrain for 2026 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Z0eFmA2FZH — Formula 1 (@F1) February 22, 2026

На други трасета обаче пилотите ще трябва да полагат много повече усилия, за да поддържат заряда в батериите си висок. По думите на Стела преди старта на сезона екипите имат някаква яснота как да извличат максимума в една обиколка, но не и в състезателни условия, когато нещата са доста по динамични.

„Мисля, че през 2026 година ние ще трябва да гледаме характеристиките на пистите, включително и изискванията към управлението на енергията, колко лесно ще е на дадена писта за задвижващата система. Барселона беше доста изискваща към баланса между използване и генериране на енергията.



„В Бахрейн беше по-лесно, защото там има повече спирания и реално цялото генериране на енергия става тогава. Не е нужно да се прави нещо по-специално като каране по инерция, за да се помогне на генерирането на енергия.



„Сега ние се насочваме към Австралия и се връщаме на писта, на която ще е по-трудно. Смятам, че пилотите ще са по-заети сега, за да са сигурни, че използват задвижващата система по възможно най-ефикасния начин, за да се постигат добри времена.



„Но трябва и да се състезаваме, а тогава има защита и атака. Така че ние ще трябва да научим как да използваме свойствата на задвижващата системи в подобни условия, а не само в една обиколка.



„По време на тестовете ние научихме много неща, имаше много добра колаборация между нас и Мерцедес. Благодарни сме им за усилията, които положиха, за да сме сигурни, че прогресираме с всеки изминал ден. Но според има още много какво да се научи. Определено има още много работа за вършене по контрола на задвижващата система и нейното използване“, заяви Стела.

