Капитанът на Ланс призова феновете да продължават да вярват

Капитанът на Ланс Флориан Сотока призова феновете да продължат да вярват, че отборът му може да надделее в конкуренцията с Пари Сен Жермен и да спечели титлата във френската Лига 1. Загубата на Ланс с 2:3 срещу Монако миналия уикенд отвори вратата за настоящия шампион ПСЖ да се върне на върха във временното класиране с 2 точки преднина, а начинът, по който се случи поражението, повдигна въпроси дали тимът Ланс има необходимото, за да триумфира.

„Искаме да покажем, че това беше само пропусната възможност. Ние сме амбициозен отбор, който мечтае да стигне възможно най-далеч“, заяви Сотока.

Сега за Ланс предстои гостуване на Страсбург в петък вечер в двубой от 24-ия кръг на футболното първенство на Франция, а следващата седмица и сблъсък с Олимпик Лион в турнира за Купата на страната.

Снимки: Gettyimages