Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
  3. Сензационен обрат на Монако срещу Ланс отваря пътя на ПСЖ към първото място

Сензационен обрат на Монако срещу Ланс отваря пътя на ПСЖ към първото място

  • 21 фев 2026 | 20:30
  • 1096
  • 0
Сензационен обрат на Монако срещу Ланс отваря пътя на ПСЖ към първото място

Лидерът във френското първенство Ланс приключи серията си от три поредни победи по доста шокиращ и драматичен начин, след като в 23-ия кръг беше победен от Монако с 3:2. „Жълто-червените“ водеха с 2:0 на своя стадион „Феликс Болеар“ след 56 минути игра, но отстъпиха с 2:3 след като пуснаха три гола за 10 минути. Ланс остава на върха за момента с 52 точки, с една повече от Пари Сен Жермен, който може да се изкачи, ако тази вечер победи на свой терен последния Мец. Монако пък събра 34 и поделя 5-7 място с отборите на Рен и Лил. Домакините започнаха бързо, както очакваха феновете, отбелязвайки първия гол само след три минути. Опасно центриране от Адриен Томасон не беше спасено, а топката падна идеално за Одсон Едуар, който от 12 метра прати топката в мрежата от воле. Но ранното попадение не помогна на Ланс да превърне това в трайно превъзходство и в 22-ата минута Флорин Балогун пропусна да изравни за гостите.

Второто полувреме започна с поделено надмощие, но Ланс имаше късмета да удвои в 56-ата минута, когато Маланг Сар стреля. Топката не беше лесна, но вратарят Филип Кьон трябваше да се справи по-добре, вместо да я вади от мрежата. Гостите бързо отвърнаха на удара, за да обърнат играта с главата надолу по време на драматичните 10 минути от 62-ата до 72-ата. Балогун даде тласък на обрата малко след един час от края на полувремето с мощен удар, който някак си премина покрай Рисер на близката греда. А в средата на полувремето Денис Закария с глава вкара за 2:2, пращайки топката в гредата и оттам в мрежата след прецизно центриране на Кайо Енрике. След като домакините бяха в затруднено положение, обратът беше завършен по-малко от 120 секунди по-късно, когато Ансу Фати отново вкара зад гърба на младия вратар на домакините Феликс Рисер. Въпреки всичките си усилия, Ланс не успя да изравни и в крайна сметка трябваше да преглътне домакинско поражение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

Борусия показа характер и се спаси от загуба в Лайпциг, но Байерн ще влезе в дербито с комфортен аванс

  • 21 фев 2026 | 21:41
  • 273
  • 0
Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

Фабрегас: Ювентус е италианският Реал Мадрид, искам Комо да играе като при Венгер

  • 21 фев 2026 | 21:38
  • 316
  • 0
Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

Уест Хам не успя да спечели срещу Борнемут, но добави нова точка в битката за оцеляване

  • 21 фев 2026 | 21:37
  • 220
  • 0
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 13492
  • 182
Спалети: Ние сами сме си опоненти

Спалети: Ние сами сме си опоненти

  • 21 фев 2026 | 21:12
  • 434
  • 0
ПСЖ - Метц (съставите)

ПСЖ - Метц (съставите)

  • 21 фев 2026 | 21:03
  • 412
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 78257
  • 443
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 12115
  • 22
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 49759
  • 74
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 13492
  • 182
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 46993
  • 85
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 9742
  • 12