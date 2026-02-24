Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

  • 24 фев 2026 | 11:42
  • 69
  • 0
Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

В първия си публичен коментар относно предстоящия реванш срещу Флойд Мейуедър-младши на 18 септември, Мани Пакяо заяви пред www.boxingscene.com във вторник, че е уверен в способността си да нанесе първа загуба на своя съперник.

„Много съм развълнуван за реванша. Това е моят момент да се докажа“, сподели Пакяо от Филипините, където научи, че Netflix официално е обявил провеждането на двубоя в залата „Sphere“ в Лас Вегас.

47-годишният филипинец все още не е посещавал уникалното съоръжение с огромен екран, което е било домакин на концерти на U2 и Eagles, а сега ще приеме втория сблъсък между двамата най-добри боксьори на този век, които вече са членове на Международната боксова зала на славата.

Пакяо, с актив 62-8-3 (39 с нокаут), е рекорден шампион в осем различни категории и се е бил за световни титли в четири десетилетия. Мейуедър, който наскоро навърши 49 години, се оттегли с перфектен баланс от 50-0 след победи над боксьори като Пакяо (2015 г., с единодушно съдийско решение), Оскар Де Ла Оя, Канело Алварес и Мигел Кото.

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг
Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

В първия им мач, който генерира рекордните 4,6 милиона платени гледания (pay-per-view) и приходи от над 600 милиона долара, Мейуедър спечели със съдийско решение (16-112, 116-112 и 118-110 в съдийските карти). Срещата обаче беше широко критикувана заради липсата на активност, като Пакяо се бореше с разкъсан ротаторен маншон на дясното рамо, получен по време на подготовката, което наложи операция след двубоя.

Фактът, че влиза в този реванш напълно здрав, ще бъде основна разлика за Пакяо. Друг важен фактор е, че той наскоро демонстрира способностите си, завършвайки наравно през юли с бившия шампион на WBC в полусредна категория Марио Бариос след тежък тренировъчен лагер.

Предстоящият двубой с Мейуедър също е насрочен за 12 рунда.

„Не настоявам, че аз съм най-великият. Трудно е сам да се хвалиш, но спечелването на титли в осем дивизии е най-трудният рекорд в бокса, а битките за титли в четири различни десетилетия никога не са били постигани досега“, заяви Пакиао.

Филипинецът признава, че предвид възрастта, на която се бият и двамата, е трудно изходът от мача да определи категорично кой е по-добрият. Но ако успее да добави към съществуващите си постижения и това да бъде единственият човек, победил Мейуедър в професионален мач, това може да реши дебата в съзнанието на мнозина.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

Седем българи влизат в битка на Купа "Странджа" днес

  • 24 фев 2026 | 09:49
  • 309
  • 0
Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

  • 24 фев 2026 | 03:56
  • 6193
  • 0
Радослав Росенов започна с победа участието си на купа "Странджа"

Радослав Росенов започна с победа участието си на купа "Странджа"

  • 23 фев 2026 | 21:54
  • 1479
  • 0
Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

Даниела Дашева и Красимир Инински откриха купа „Странджа“

  • 23 фев 2026 | 19:20
  • 1285
  • 0
Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

Две победи и пет поражения за българите на старта на купа „Странджа“

  • 23 фев 2026 | 17:30
  • 1416
  • 0
И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

И Мамагаев с травма, заявен е Калоян Атанасов в Тирана

  • 23 фев 2026 | 09:06
  • 939
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

Трансферният прозорец в България затваря днес - чака се гръм от Бистрица

  • 24 фев 2026 | 12:08
  • 15693
  • 45
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 8511
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 9134
  • 24
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 6915
  • 22
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 37306
  • 65
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 11019
  • 7