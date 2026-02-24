Пакяо за реванша с Мейуедър: Това е моят момент да се докажа

В първия си публичен коментар относно предстоящия реванш срещу Флойд Мейуедър-младши на 18 септември, Мани Пакяо заяви пред www.boxingscene.com във вторник, че е уверен в способността си да нанесе първа загуба на своя съперник.

„Много съм развълнуван за реванша. Това е моят момент да се докажа“, сподели Пакяо от Филипините, където научи, че Netflix официално е обявил провеждането на двубоя в залата „Sphere“ в Лас Вегас.

47-годишният филипинец все още не е посещавал уникалното съоръжение с огромен екран, което е било домакин на концерти на U2 и Eagles, а сега ще приеме втория сблъсък между двамата най-добри боксьори на този век, които вече са членове на Международната боксова зала на славата.

Пакяо, с актив 62-8-3 (39 с нокаут), е рекорден шампион в осем различни категории и се е бил за световни титли в четири десетилетия. Мейуедър, който наскоро навърши 49 години, се оттегли с перфектен баланс от 50-0 след победи над боксьори като Пакяо (2015 г., с единодушно съдийско решение), Оскар Де Ла Оя, Канело Алварес и Мигел Кото.

Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

В първия им мач, който генерира рекордните 4,6 милиона платени гледания (pay-per-view) и приходи от над 600 милиона долара, Мейуедър спечели със съдийско решение (16-112, 116-112 и 118-110 в съдийските карти). Срещата обаче беше широко критикувана заради липсата на активност, като Пакяо се бореше с разкъсан ротаторен маншон на дясното рамо, получен по време на подготовката, което наложи операция след двубоя.

Фактът, че влиза в този реванш напълно здрав, ще бъде основна разлика за Пакяо. Друг важен фактор е, че той наскоро демонстрира способностите си, завършвайки наравно през юли с бившия шампион на WBC в полусредна категория Марио Бариос след тежък тренировъчен лагер.

Предстоящият двубой с Мейуедър също е насрочен за 12 рунда.

„Не настоявам, че аз съм най-великият. Трудно е сам да се хвалиш, но спечелването на титли в осем дивизии е най-трудният рекорд в бокса, а битките за титли в четири различни десетилетия никога не са били постигани досега“, заяви Пакиао.

Филипинецът признава, че предвид възрастта, на която се бият и двамата, е трудно изходът от мача да определи категорично кой е по-добрият. Но ако успее да добави към съществуващите си постижения и това да бъде единственият човек, победил Мейуедър в професионален мач, това може да реши дебата в съзнанието на мнозина.