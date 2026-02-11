Джай Опетая ще се бори за първата титла на "Zuffa Boxing"

Първият в историята шампион на Zuffa Boxing ще бъде коронясан по време на уикенда на UFC 326 в Лас Вегас. Боксовата организация ще излъчи своя дебютен носител на титла по време на четвъртата си галавечер, насрочена за 8-и март в "Meta APEX".

Джай Опетая, най-голямото име в редиците на "Zuffa Boxing" от стартирането на веригата, ще се бие за шампионския пояс в полутежка категория срещу ветерана с актив 21-3 Брандън Глентън. Срещата беше обявена във вторник от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт.

Непобеденият в 29 профи срещи Опетая предизвика сериозен интерес, когато подписа със "Zuffa Boxing", докато вече държеше титлите в полутежка категория на The Ring и IBF.

От своя страна, Глентън влиза в мача с актив 4-3 в последните си седем двубоя, като в тях е записал победи над Маркъс Браун, Алексей Егоров и Емил Марчич. 33-годишният ветеран със сигурност ще бъде считан за аутсайдер срещу Опетая. Въвеждането на титли е следващата логична стъпка за "Zuffa Boxing", докато организацията очаква потенциалното одобрение на законодателния акт „Muhammad Ali American Boxing Revival Act“, който в момента преминава през Конгреса в САЩ.

Законопроектът цели да добави създаването на Обединени боксови организации (UBO), което би позволило промотиране в стил UFC в бокса. Ако законопроектът бъде приет и подписан от президента Доналд Тръмп, "Zuffa Boxing" ще може да създава собствени ранглисти, да връчва собствени титли и да подписва ексклузивни, дългосрочни договори с бойци.