Без промени в наказанията за допълнителни двигатели във Формула 1

Въпреки че Формула 1 въвежда изцяло нови технически правила, които включват и нови задвижващи система, наказанията за използването на допълнителни компоненти ще бъдат идентични с тези, които се налагаха до края на 2025 година.

Така всеки първи допълнителен елемент от всеки отделен компонент ще носи със себе си наказание от загуба на десет позиции на стартовата решетка за първото състезание, в което е използван. Всяка следващата допълнителна бройка от съответния компонент ще носи наказание от пет места.

Ако един пилот натрупа сумарно наказание от 15 или повече позиции за едно състезание, той автоматично бива пратен да стартира от дъното на стартовата решетка. Ако има двама или повече пилоти с такова наказание, те биват подредени спрямо класирането си от квалификацията зад всички останали състезатели.

През тази година обаче има промяна в разрешения брой елементи от всеки компоненти, които могат да се използват без наказание. Тя ще претърпи допълнителни корекции догодина, когато бройката за всеки компонент ще бъде намалена с един брой.

Двигателят с вътрешно горене отново ще бъде лимитиран до четири броя, което важи и за турбо компресора. Промяна обаче ще има при MGU-K елемента, от който пилотите ще имат правото да използват само три бройки, а не четири, както беше до края на миналата година. Броята на разрешените батерии и контролна електроника пък нараства от две на три за сезон 2026 преди отново да спадне догодина.

Най-голямата промяна е при изпускателните системи, които бяха ограничени до осем броя на година. Сега всеки пилот ще може да използва двойно по-малко (четири), а от догодина тази бройка ще спадне на три.

