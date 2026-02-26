Популярни
Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

  • 26 фев 2026 | 06:38
Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

Привържениците на Пари Сен Жермен изразиха своята подкрепа към Ашраф Хакими по време на мача срещу Монако. Мароканецът е изправен пред съдебно дело.

По време на двубоя от Шампионската лига, завършил 2:2, феновете на отбора показаха своята лоялност към десния защитник. През първото полувреме те разпънаха транспарант с надпис „Пълна подкрепа за Ашраф“ и скандираха името му.

Хакими ще бъде съден за изнасилване
Хакими ще бъде съден за изнасилване

През 2023 г. на Хакими бяха повдигнати официални обвинения в изнасилване на 24-годишна жена, след което той беше поставен под съдебен надзор. Във вторник самият футболист обяви, че ще се изправи пред съда по случая.

Въпреки сериозността на обвиненията, Хакими започна като титуляр за ПСЖ в двубоя.

