Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

  • 26 фев 2026 | 09:44
  • 346
  • 0
Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите, заяви мениджърът Оливер Глазнер преди реванша със Зрински Мостар. Лондончани отпаднаха от ФА Къп и влизат в срещата с босненците след равенство 1:1 в първия мач. 

"Не знам какво ще се случи. Знам само това, че ще опитаме да спечелим мача и зависи от нас дали ще стане. От друга страна, във Висшата лига сме на три точки от осмото място, а то дава място в Европа. Все пак Англия ще има пет позиции в Шампионската лига", каза Гласнер.  "Защо ни е да захвърляме Висшата лига? В това няма абсолютно никакъв смисъл", каза още той. 

Гласнер ще напусне Палас след края на сезона, а преди него това направиха най-добрите футболисти на отбора Еберечи Езе и Марк Гехи, които преминаха съответно в Арсенал и Манчестър Сити. Следващият е Жан-Филип Матета, който вече обяви публично намеренията си. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 2291
  • 0
Кои отбори ще стигнат до 1/8-финалите в Лигата на конференциите?

Кои отбори ще стигнат до 1/8-финалите в Лигата на конференциите?

  • 26 фев 2026 | 07:00
  • 1607
  • 0
Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

Привържениците на ПСЖ подкрепиха Хакими

  • 26 фев 2026 | 06:38
  • 1873
  • 0
Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

Раул Асенсио успокои феновете на Реал Мадрид

  • 26 фев 2026 | 06:24
  • 5739
  • 2
Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

Нико Ковач: Допуснахме твърде много грешки

  • 26 фев 2026 | 05:31
  • 1871
  • 2
Руският вратар на Бодьо/Глимт ще е титуляр за Норвегия на Световното първенство

Руският вратар на Бодьо/Глимт ще е титуляр за Норвегия на Световното първенство

  • 26 фев 2026 | 04:45
  • 9038
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 4898
  • 27
Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

Реал и Бенфика заложиха не на скандали, а на страхотен футбол, но Винисиус отново направи разликата

  • 26 фев 2026 | 00:02
  • 48536
  • 108
Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

Ювентус бе близо до чудото и с човек по-малко, но Галатасарай продължава към осминафиналите

  • 26 фев 2026 | 00:39
  • 45700
  • 42
Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

Карлос Насар е спортист №1 на България за 2025 година

  • 25 фев 2026 | 20:47
  • 43363
  • 81
Невероятни развръзки в Шампионската лига

Невероятни развръзки в Шампионската лига

  • 26 фев 2026 | 00:37
  • 24402
  • 10
Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

Ясни са всички потенциални двойки на осминафиналите в ШЛ

  • 26 фев 2026 | 01:20
  • 18216
  • 10