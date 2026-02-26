Гласнер: Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите

Сезонът на Кристъл Палас няма да приключи при отпадане от Лигата на конференциите, заяви мениджърът Оливер Глазнер преди реванша със Зрински Мостар. Лондончани отпаднаха от ФА Къп и влизат в срещата с босненците след равенство 1:1 в първия мач.
"Не знам какво ще се случи. Знам само това, че ще опитаме да спечелим мача и зависи от нас дали ще стане. От друга страна, във Висшата лига сме на три точки от осмото място, а то дава място в Европа. Все пак Англия ще има пет позиции в Шампионската лига", каза Гласнер. "Защо ни е да захвърляме Висшата лига? В това няма абсолютно никакъв смисъл", каза още той.
Гласнер ще напусне Палас след края на сезона, а преди него това направиха най-добрите футболисти на отбора Еберечи Езе и Марк Гехи, които преминаха съответно в Арсенал и Манчестър Сити. Следващият е Жан-Филип Матета, който вече обяви публично намеренията си.