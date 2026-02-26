Популярни
  Поконьоли: Можем да сме горди с представянето си

Треньорът на Монако Себастиен Поконьоли изрази разочарованието си след отпадането от Пари Сен Жермен в плейофите за влизане в осминафиналите на Шампионската лига. „Монегаските“ отстъпиха с общ резултат 4;5 след загуба с 2:3 в първия мач и равенство 2:2 в реванша.

„Мисля, че можем да се гордеем с представянето си в двата мача срещу ПСЖ, особено като се има предвид, че и в двете срещи останахме с човек по-малко. В такива моменти неизбежно се питаш: „А какво, ако...?“, коментира Поконьоли.

Сценарият се повтори: червен картон помогна на ПСЖ да елиминира Монако
Сценарият се повтори: червен картон помогна на ПСЖ да елиминира Монако

„По отношение на нагласата бяхме смели. Първото чувство е гордост, а след това идва разочарованието", призна белгиецът.

"Смятам, че заслужавахме повече, особено днес. В първия мач бяхме хладнокръвни пред гола, но ПСЖ ни постави под сериозен натиск. Днес обаче играхме много по-добре и затова остава усещането, че сме заслужавали повече“, добави Поконьоли.

