Лисандро Мартинес може да се завърне още този уикенд в състава на Ман Юнайтед

  • 25 фев 2026 | 12:30
Бранителят на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес може да се завърне в състава на тима за предстоящия през уикенда сблъсък с Кристъл Палас, информира “Дейли Мейл”. Аржентинецът бе твърд титуляр във всеки един от първите пет двубоя на Майкъл Карик начело на “червените дяволи” и формира стабилна централна двойка с Хари Магуайър. През уикенда обаче получи травма в прасеца по време на тренировка, която го извади от сблъсъка с Евертън в понеделник. Вместо него на “Хил Дикинсън” стартира Лени Йоро. Първоначалните информации в пресата бяха, че травмата не е сериозна, но вероятно ще извади Мартинес от игра за следващите няколко седмици. Последните изследвания са показали, че контузията не е толкова сериозна и при положително развитие на ситуацията той евентуално би могъл да се завърне на терена още в неделя при домакинството на “орлите”.

Манчестър Юнайтед се намира на четвъртата позиция в класирането на Премиър лийг с 48 точки, изоставайки на три от третия Астън Вила, и със същата преднина пред петия Челси и шестия Ливърпул. Целта на “червените дяволи” е именно класиране в зона Шампионска лига. Те вече отпаднаха от всички останали надпревари и до края на кампанията ще играят единствено в първенството.

