Добра новина за "соколите" преди гостуването на Арда

Добрата новина за варненските „соколи“ е свързана със завръщането в групата на един от двамата контузени играчи от началото на полусезона за гостуването на Арда в петък. Това е дефанзивният халф Цветослав Маринов. Младият талант през изминалия полусезон, след серия от силни изяви, се утвърди и като част от младежкия национален отбор.

Нападателят Георг Стояновски все още лекува контузия в областта на триглавия мускул, получена след контролната среща от предсезонната зимна подготовка срещу Дунав Русе. С оглед на трудното гостуване, завръщането на Маринов определено е бонус за треньора Гьоко Хаджиевски и му дава възможност за по-голям избор от резервната скамейка.

В негово отсъствие в последните две срещи на тази позиция се справи отлично Ангел Грънчов. Въпреки че е централен защитник, капитанът на варненци показа много добър усет в досегашните мачове, отлична техника и асистира брилянтно за попадението на Жота Лопеш на „Лаута“ срещу Локомотив. Десният бранител Деян Лозев вече започна тренировки, а неговото завръщане на терена се очаква през месец март.

/Пламен Трендафилов/