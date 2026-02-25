Еди Хау: Общият резултат е фантастичен, но днешната победа е малко "куха"

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау коментира победата с 3:2 в реванша с Карабах от плейофа на Шампионската лига. Така с общ резултат 9:3 тимът му продължава към 1/8-финалите. Той е доволен от успеха, но имаше и някои забележки към представянето на отбора си тази вечер, особено през второто полувреме.

„Мисля, че при 2:0 вероятно свалихме крака от педала на газта. Не сме го планирали, но се получи някаква естествена реакция. През второто полувреме играта стана двуостра – от едната до другата врата, което за нас беше истинско разочарование. Първо, изразходвахме твърде много енергия и второ, това означаваше, че не оказваме постоянен натиск върху тяхната врата. Затова съм разочарован от тези 45 минути“, заяви Хау.

Той не бе напълно доволен и от представянето на нападателя Ник Волтемаде в този мач.

„Основното нещо, което му повтаряме, е да стои между линиите на съперника. Със сигурност не трябва да се изтегля твърде далеч от халфовата им линия, за да остане заплаха за гола. Той е висок 200 см и трябва да бъде мишена при центриранията. Имаше няколко топки, които в друг ден той би засекъл – искаме той да вкарва голове, това е част от причината да го привлечем тук. Имаше своите моменти, но мисля, че това беше мачът с най-слабо влияние за него на тази позиция“, допълни специалистът.

Той говори и за вероятните съперници на 1/8-финалите - Барселона или Челси.

„Искрено казвам – не съм го мислил и за секунда. Знам, че тези отбори са потенциални съперници. Най-важното беше да преминем напред и съм наистина доволен от професионалната работа, която свършихме. Ако погледнете общия резултат от двата мача, той е фантастичен за играчите, въпреки че днес победата се усеща малко 'куха'. Насладихме се на мача срещу Барселона, имахме добър мач и срещу Челси тук, въпреки че не спечелихме нито един от тях. Надявам се това да е добра поличба за нас“, завърши наставникът.

Снимки: Gettyimages