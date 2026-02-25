Киву: Интер не беше достатъчно конкурентен

Кристиан Киву коментира, че Бодьо/Глимт е имал повече енергия, поради което записа победа в реванша с 2:1 и отстрани Интер от Шампионската лига. Също така наставникът на "нерадзурите" отчете и че неговият тим не е стоял конкурентно способно, а отсъствието на Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу се усетило осезаемо, което е направило атаката беззъба въпреки доминацията и множеството създадени положения.

„Опитахме всичко, на което сме способни, още от самото начало. Изправихме се срещу много добре организиран отбор с нисък защитен блок, който държеше 10-11 играчи зад топката. Вероятно фактът, че не успяхме да открием резултата, им даде допълнителен психологически комфорт, знаейки, че трябва да вкараме два гола само за да стигнем до продължения“, започна Киву в изказването си пред медиите след мача.

Бодьо/Глимт вече има четири поредни победи в Шампионската лига, постигнати срещу Интер, Атлетико Мадрид и Манчестър Сити. Трябва да се отбележи също, че тяхното първенство е в пауза, така че от средата на септември единствените им мачове са в този турнир.

„Нямам за какво да упреквам играчите си, тъй като те опитаха всичко възможно с цялата енергия, която имаха, а през второто полувреме Будьо имаше много повече енергия от нас. Дадохме всичко от себе си, опитахме се да отбележим по всякакъв начин, но след почивката те вкараха два гола. Има голямо разочарование, тъй като за съжаление се изправихме срещу отбор, който имаше много повече енергия от нас. Те бяха много добре организирани, знаеха какво трябва да направят след резултата 3:1 от първия мач и го изпълниха брилянтно. Можем само да поздравим Бодьо/Глимт, те са отбор, който заслужава да бъде в следващия кръг“, продължи Киву.

Интер беше достигал финала на Шампионската лига два пъти в последните три години под ръководството на Симоне Индзаги, но не беше отпадал от турнира толкова рано, откакто Антонио Конте не успя да излезе от груповата фаза през сезон 2020/21. Поне тогава тимът продължи в Лига Европа, но новият формат означава, че европейското им приключение приключва тук.

„Нашата цел беше да бъдем конкурентоспособни, винаги сме го казвали, и никога не сме възнамерявали да мислим твърде далеч в бъдещето за неща, които не можем да контролираме. За съжаление, не успяхме да бъдем конкурентоспособни в Шампионската лига. Започнахме добре и спечелихме четири поредни мача, но след това за съжаление загубихме няколко точки въпреки добрите си представяния. Нивото тук е високо. Ако не успееш да реализираш шансовете си и да направиш правилните избори, ще бъдеш наказан при първата грешка.“, добави треньорът.

Основният проблем, изтъкнат пред Киву, беше мудното темпо. В студиото на Sky Sport Italia Фабио Капело го попита дали е обмислял да премести Николо Барела в по-дълбока роля в сравнение с Пьотр Желински.

„Опитахме се да пробием през халфовете и нападателите зад техните защитни линии. Бях ги помолил да движат топката по-бързо, с повече диагонални пасове, за да дестабилизираме плътната и добре организирана схема 4-4-2. В малкото случаи, в които влизахме в наказателното поле, имаше важни ситуации, но не намирахме правилния пас или не успявахме да се отскубнем от пазачите. Имахме много корнери, но с повече ефективност можехме да вкараме оттам. Имаме определени силни и слаби страни. Жалко е, че не вкарахме по-рано, тъй като това щеше да окаже много по-голям натиск върху тях", отговори Киву.

Интер все още води с 10 точки на върха в класирането на Серия А и ще се изправи срещу Комо на полуфинал за Купата на Италия, но остана усещането, че този сезон отборът е бил по-фокусиран върху тези цели, отколкото върху Шампионската лига.

„Трудно е да намериш енергия, когато играеш на всеки три дни. Не мога да искам повече от момчетата си, тъй като те опитаха всичко тази вечер. Ако бяхме успели да открием резултата, може би това щеше да предизвика повече ентусиазъм, но беше толкова трудно, когато те се защитаваха с 10 души. Разочарованието е голямо, тъй като искахме поне да бъдем конкурентоспособни в Европа, но се изправихме срещу отбор, който е изиграл четири мача през последните три месеца, всичките в Шампионската лига. Обръщаме страницата, продължаваме напред. Това е Шампионската лига, трябва да отдадем заслуженото на нашите съперници и на това, което постигнаха“, настоя Киву.