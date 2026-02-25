Популярни
  Sportal.bg
  Бодьо/Глимт
  3. Треньорът на Бодьо/Глимт: Това не е чудо, а резултат от години упорита работа

Треньорът на Бодьо/Глимт: Това не е чудо, а резултат от години упорита работа

  • 25 фев 2026 | 03:32
  • 84
  • 0

Треньорът на Бодьо/Глимт Шетил Кнутсен бе във възторг от успеха с 2:1 над Интер на "Джузепе Меаца" в мача-реванш от плейофа на Шампионската лига. Тази победа класира новрежкия тим на исторически 1/8-финал в турнира. Според него обаче това не е някакво чудо, а е плод на упоритата работа в последните години.

„Да дойдеш тук, в този футболен храм, и да победиш Интер, е нещо, което малцина вярваха, че е възможно. Но за нас това не е чудо, а резултат от години упорита работа. Казах на момчетата преди мача: 'Не гледайте имената на съперника, гледайте топката и вярвайте в нашата идентичност'. Днес те бяха герои“, заяви Кнутсен.

„Интер е велик отбор, но ние ги принудихме да се чувстват неудобно на собствения им терен. През второто полувреме бяхме перфектни тактически. Когато вкарахме втория гол, видях в очите на играчите си, че те знаят, че няма да изпуснат този момент. Това е най-голямата нощ в историята на този клуб“, допълни специалистът.

Накрая той коментира предстоящия жребий за 1/8-финалите, където го очаква някои измежду Манчестър Сити или Спортинг (Лисабон).

„Манчестър Сити или Спортинг? Който и да ни се падне, ние ще се подготвим по същия начин. Ние не сме тук само за да участваме, ние сме тук, за да се състезаваме“, завърши треньорът.

