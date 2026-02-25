Популярни
Симеоне: Този Атлетико притежава бунтарски дух

  • 25 фев 2026 | 02:05
След убедителния триумф с 4:1 над Брюж, който подпечата класирането на Атлетико Мадрид за 1/8-финалите на Шампионската лига, треньорът на "дюшекчиите" Диего Симеоне засипа с похвали футболистите си. Той бе много доволен от реакцията им след ранния гол за съперника и заяви, че отборът му притежава "бунтарски дух".

„Мачът започна трудно с този ранен гол на Брюж, но точно в такива моменти се вижда истинското лице на един отбор. Хареса ми спокойствието, с което реагирахме. Не изпаднахме в паника, а продължихме да следваме плана си. Този Атлетико притежава бунтарски дух, който ме кара да се чувствам горд. Когато момчетата играят с такава страст и ред, е много трудно някой да ни спре на „Метрополитано", смята Симеоне.

Той нямаше как да не похвали и автора на хеттрик в мача Александър Сьорлот.

„Алекс направи невероятен мач, не само заради головете. Неговото присъствие в наказателното поле ни дава различна динамика. Той работи много за отбора, освобождава пространства и днес беше възнаграден за усилията си. Радвам се за него, защото головете са горивото на нападателите, но за мен най-важна е жертвата му в името на колектива“, допълни специалистът.

Хеттрик на Сьорлот прати Атлетико на осминафинал в ШЛ
След това той коментира и представянето на отбора като цяло.

„През второто полувреме намерихме баланса, който ни липсваше в предишните седмици. Контролирахме центъра на терена и бяхме изключително ефективни при прехода от защита в атака. Резултатът 4:1 е отражение на превъзходството ни, но най-много ме радва фактът, че не спряхме да търсим четвърти гол дори в последните минути“, каза още аржентинецът.

Накрая той сподели очакванията си за следващия съперник на 1/8-финалите, който ще е някой измежду Ливърпул и Тотнъм.

„Целта е изпълнена, но работата не приключва дотук. Сега трябва да се насладим на момента, а от утре да мислим за следващото стъпало. В Шампионската лига няма лесни съперници, но с това ниво на интензивност можем да се състезаваме с всеки“, завърши Симеоне.

Снимки: Gettyimages

