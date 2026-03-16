Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март

Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март (събота и неделя). Арена за тренировките, квалификациите и маншовете отново ще е мотополигонът в местността Дупките край града, съобщиха организаторите от местния Елхово Рейсинг Клуб.

Надпреварата ще се проведе в осем класа – МХ50, МХ65, МХ85, МХ2, МХ1, МХ3 250, МХ3 450 и МХ ветерани. В неделя е официалното откриване на състезанието, след което в 10:00 часа е стартът на първия манш. В събота ще се проведат свободните тренировки и квалификациите.

Състезанието се организира за трета поредна година от Елхово Рейсинг Клуб с подкрепата на Община Елхово, след повече от 30 години прекъсване. Мотокросът е включен в програмата за празника на града, който тази година се отбелязва на 28 март.

Миналогодишният мотокрос "Елхово" събра над 80 участници от страната в различни класове, а публиката стана свидетел на оспорвани маншове на трасето. Живко Богданов и Живко Иванов спечелиха през 2025 г. във водещите класове МХ1 и МХ2, припомня БТА.