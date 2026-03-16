Над 100 участници в първия кръг от шампионата по мотокрос край Поморие

Над 100 състезатели ще се включат в първия кръг на републиканския шампионат по мотокрос на трасето в "Тотьо Чакъров" в с. Порой, съобщават от пресцентъра на Община Поморие. Официалното откриване на "Гран при на Поморие 2026" ще бъде на 22 март от 11:00 часа.

Надпреварите ще бъдат в класовете МХ65, МХ85, МХ2, МХ1 и МХ.

Първият кръг традиционно предизвиква сериозен интерес както сред състезателите, така и сред публиката, тъй като поставя началото на надпреварата за националните титли в отделните класове. Тази година се очаква засилен интерес и заради участието на популярни имена в българския мотокрос като Майкъл Иванов и Хакан Халми.

Община Поморие и Българската федерация по мотоциклетизъм канят жителите и гостите на региона, както и всички любители на моторните спортове, да посетят събитието и да подкрепят участниците в първия кръг на шампионата.