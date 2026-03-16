  Над 100 участници в първия кръг от шампионата по мотокрос край Поморие

  • 16 март 2026 | 16:18
  • 239
  • 0
Над 100 състезатели ще се включат в първия кръг на републиканския шампионат по мотокрос на трасето в "Тотьо Чакъров" в с. Порой, съобщават от пресцентъра на Община Поморие. Официалното откриване на "Гран при на Поморие 2026" ще бъде на 22 март от 11:00 часа.

Надпреварите ще бъдат в класовете МХ65, МХ85, МХ2, МХ1 и МХ.

Първият кръг традиционно предизвиква сериозен интерес както сред състезателите, така и сред публиката, тъй като поставя началото на надпреварата за националните титли в отделните класове. Тази година се очаква засилен интерес и заради участието на популярни имена в българския мотокрос като Майкъл Иванов и Хакан Халми.

Община Поморие и Българската федерация по мотоциклетизъм канят жителите и гостите на региона, както и всички любители на моторните спортове, да посетят събитието и да подкрепят участниците в първия кръг на шампионата.

Още от Моторни спортове

Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март

Мотокрос от националния календар събира състезатели край Елхово на 28 и 29 март

  • 16 март 2026 | 13:39
  • 214
  • 0
Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

Никола Цолов поздрави Антонели за първата му победа

  • 15 март 2026 | 18:33
  • 3788
  • 2
В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

В Ред Бул не са оправили стартовете си, но имат по-големи проблеми

  • 15 март 2026 | 18:25
  • 3265
  • 0
Рали звездите поздравиха Кацута за първата му победа

Рали звездите поздравиха Кацута за първата му победа

  • 15 март 2026 | 17:41
  • 530
  • 0
Защо двамата пилоти на Макларън не стартираха днес?

Защо двамата пилоти на Макларън не стартираха днес?

  • 15 март 2026 | 16:43
  • 4700
  • 7
Констанца Томова и Людмил Влахов с победи в Ловеч

Констанца Томова и Людмил Влахов с победи в Ловеч

  • 15 март 2026 | 16:36
  • 745
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 7704
  • 3
Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

  • 16 март 2026 | 13:54
  • 15832
  • 0
Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

  • 16 март 2026 | 11:21
  • 36845
  • 0
11-те на Арда и Добруджа

11-те на Арда и Добруджа

  • 16 март 2026 | 16:57
  • 521
  • 0
Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

  • 16 март 2026 | 14:00
  • 6175
  • 0
"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

  • 16 март 2026 | 16:58
  • 284
  • 1