Добри новини за Борусия (Дортмунд) преди реванша в Бергамо

Защитникът Нико Шлотербек и полузащитникът Емре Джан взеха участие в днешната тренировка на Борусия (Дортмунд) и попаднаха в групата за утрешния реванш с Аталанта от плейофния кръг в Шампионската лига.

Все пак обаче участието на двамата дефанзивни футболисти за визитата в Бергамо все още е под въпрос.

Der Kapitän und sein Co sind zurück an Bord: Das ist unser Kader für das Auswärtsspiel in Bergamo! 📋#UCL #AtalantaBVB pic.twitter.com/vOD5loCv1F — Borussia Dortmund (@BVB) February 24, 2026

Джан не е играл от януари, когато получи травма в аддукторите, докато Шлотербек имаше мускулна травма, заради която не игра при равенството 2:2 с РБ Лайпциг през уикенда.

Борусия отива в Италия с аванс от 2:0 от първия мач, а победителят от двойката ще се изправи срещу Арсенал или Байерн (Мюнхен) на осминафиналите в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago