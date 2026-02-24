Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  Добри новини за Борусия (Дортмунд) преди реванша в Бергамо

Добри новини за Борусия (Дортмунд) преди реванша в Бергамо

  • 24 фев 2026 | 17:43
  • 264
  • 0

Защитникът Нико Шлотербек и полузащитникът Емре Джан взеха участие в днешната тренировка на Борусия (Дортмунд) и попаднаха в групата за утрешния реванш с Аталанта от плейофния кръг в Шампионската лига.

Все пак обаче участието на двамата дефанзивни футболисти за визитата в Бергамо все още е под въпрос.

Джан не е играл от януари, когато получи травма в аддукторите, докато Шлотербек имаше мускулна травма, заради която не игра при равенството 2:2 с РБ Лайпциг през уикенда.

Борусия отива в Италия с аванс от 2:0 от първия мач, а победителят от двойката ще се изправи срещу Арсенал или Байерн (Мюнхен) на осминафиналите в турнира.

Снимки: Imago

