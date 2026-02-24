В Монако започнаха подготовката за състезанията от Формула Е и Формула 1

Повече от три месеца преди надпреварата за Гран При на Монако, която ще се проведе в началото на месец юни, изграждането на трасето по улиците на Княжеството стартира.

От Автомобилния клуб на Монако (ACM) публикуваха кратко видео в своя профил в Х, на което се вижда как строително монтажните дейности вече са започнали. Те трябва да завършат в началото на месец май, тъй като на 16 и 17 май Монако ще приеме две състезания във Формула Е.

Top départ pour le montage du circuit 🏁



-



Circuit build officially underway 🏁

А състезателният уикенд за Гран При на Монако във Формула 1 ще се проведе в първата седмица на юни. Тази година именно с надпреварата в Княжеството ще стартира европейската порция състезания във Формула 1.

