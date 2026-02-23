Популярни
  Партизан се раздели с треньора си след загубата в дербито с Цървена звезда

  23 фев 2026
Старши треньорът на Партизан Ненад Стоякович подаде оставка, съобщи пресслужбата на клуба. Дамир Чакър е назначен за временно изпълняващ длъжността. В дербито от 24-ия кръг на сръбското първенство, Партизан загуби гостуването си на Цървена звезда (0:3), което увеличи разликата на върха на 4 точки.

Стоякович е начело на Партизан от ноември 2025 г. Под негово ръководство отборът е изиграл девет мача, като е спечелил е пет, завършил е наравно един и е загубил три.

„Партизан изказва искрена благодарност на Ненад Стоякович за поемането на отговорността да ръководи първия отбор през труден период, както и за професионалната и всеотдайна работа на тази позиция. Клубът му желае голям успех в бъдещата му треньорска кариера“, се казва в изявление на официалния уебсайт на клуба.

