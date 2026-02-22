Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Цървена звезда
  3. Цървена звезда прегази Партизан и даде заявка за девета поредна титла

Цървена звезда прегази Партизан и даде заявка за девета поредна титла

  • 22 фев 2026 | 20:19
  • 3595
  • 0
Цървена звезда прегази Партизан и даде заявка за девета поредна титла

Цървена звезда разгроми Партизан с 3:0 на “Райко Митич” в голямото дерби на сръбския футбол и се запъти към девета поредна титла. До този мач “звездашите” имаха само точка аванс на върха пред вечния си съперник, но сега вече тя е четири. До края на редовния сезон остават по шест двубоя, а след това двата гранда ще продължат надпреварата в т.нар. шампионска осмица, в която ще попаднат първите осем в класирането.

След осем последователни триумфа на Звезда със златото сега очакванията към вечното дерби логично бяха високи, но за пореден път тимът на Деян Станкович показа своето превъзходство. За последно “червено-белите” загубиха от Партизан в края 2023 година.

В неделната вечер Цървена звезда излезе напред след гол на Василие Костов дълбоко в добавеното време на първата част. В 56-ата завърналият се в страната Марко Арнаутович удвои.

Партизан получи своя шанс за върне интригата, след като получи дузпа. В 71-вата минута Милан Вукотич стреля от бялата точка, но вратарят на домакините спаси. Притичалият Андрей Костич все пак изпрати топката в мрежата на “звездашите” за това, което трябваше да бъде гол за 2:1.

Попадението обаче не беше зачетено, след като от ВАР изчислиха, че с част от тялото си Костич е бил в наказателното поле на Звезда още при удара на Вукотич.

Това се оказа ключов момент от 178-ото дерби на Сърбия, защото малко след това падна третият гол за домакините, дело на Александър Катай (77’).

