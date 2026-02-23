Популярни
Оли Беарман видя един минус на радикалното крило на Ферари

  • 23 фев 2026 | 18:13
  • 438
  • 0

Пилотът на Хаас Оливър Беарман видя един минус на радикалното задно крило, което отборът на Ферари изпробва в хода на втория предсезонен тест в Бахрейн.

Черните кончета се възползваха от доста голямата свобода, която правилата за активната аеродинамика дават при дизайна на подвижните елементи на предните и задните крила. Масово тимовете заложиха на дизайн на задното крило, който наподобява системата DRS, какъвто е и основният дизайн на Ферари.

В сутрешната сесия в четвъртък обаче Люис Хамилтън се появи на пистата с крило, чийто подвижен елемент буквално се обръща наобратно. На теория този дизайн води до още по-голямо намаляване на челното съпротивление, но според Беарман той е твърде тежък и затова няма да стане популярен.

„Да, видях го, изглежда много готино, но е адски тежко. Мисля, че всички са разгледали подобен дизайн, включително и ние, но винаги има компромис, който трябва да се направи. Всъщност аз бях зад Люис, видях го и се зачудих какво става. Помислих си, че е повредено, но честно, той е супер иновативно и изглежда много гладко. Така че, ако то работи на пистата, те със сигурност ще са свършили много добра работа“, заяви Беарман.

Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?
Отговаря ли на правилата революционното задно крило на Ферари?

Въпросното крило беше използвано само в сутрешната сесия в четвъртък, когато Хамилтън прекара много време в гаража на Ферари заради технически проблеми със SF-26. Още в следобедните часове обаче Черните кончета се върнаха към по-конвенционален дизайн, а Фредерик Васьор заяви пред медиите, че все още не се знае дали това крило ще бъде използвано и в състезателни условия.

Снимки: Gettyimages

