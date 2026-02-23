Оли Беарман видя един минус на радикалното крило на Ферари

Пилотът на Хаас Оливър Беарман видя един минус на радикалното задно крило, което отборът на Ферари изпробва в хода на втория предсезонен тест в Бахрейн.

Черните кончета се възползваха от доста голямата свобода, която правилата за активната аеродинамика дават при дизайна на подвижните елементи на предните и задните крила. Масово тимовете заложиха на дизайн на задното крило, който наподобява системата DRS, какъвто е и основният дизайн на Ферари.

В сутрешната сесия в четвъртък обаче Люис Хамилтън се появи на пистата с крило, чийто подвижен елемент буквално се обръща наобратно. На теория този дизайн води до още по-голямо намаляване на челното съпротивление, но според Беарман той е твърде тежък и затова няма да стане популярен.

„Да, видях го, изглежда много готино, но е адски тежко. Мисля, че всички са разгледали подобен дизайн, включително и ние, но винаги има компромис, който трябва да се направи. Всъщност аз бях зад Люис, видях го и се зачудих какво става. Помислих си, че е повредено, но честно, той е супер иновативно и изглежда много гладко. Така че, ако то работи на пистата, те със сигурност ще са свършили много добра работа“, заяви Беарман.

Въпросното крило беше използвано само в сутрешната сесия в четвъртък, когато Хамилтън прекара много време в гаража на Ферари заради технически проблеми със SF-26. Още в следобедните часове обаче Черните кончета се върнаха към по-конвенционален дизайн, а Фредерик Васьор заяви пред медиите, че все още не се знае дали това крило ще бъде използвано и в състезателни условия.

