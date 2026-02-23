Популярни
Доктор Марко с изненадваща прогноза кой може да смени Верстапен

  • 23 фев 2026 | 18:46
  • 271
  • 0


Бившият съветник на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко направи изненадваща прогноза за това кой може да е потенциален наследник на голямата звезда на тима Макс Верстапен. И доктор Марко не гледа към пилоти, които вече набират скорост към Формула 1 или Формула 2, а доста по-напред във времето.

Според Марко, изгряващата нидерландска звезда Роко Коронел (вляво на снимката) има потенциал да смени Макс на върха на моторспорт пирамидата на Ред Бул.




Роко е роден през 2010 година, от 2014 се състезава в картинга, а през 2024 стана член на академията на Ред Бул за млади пилоти – едва на 13, най-младият в историята на младежкия екип.

В края на 2024 година Роко дебютира в автомобилния спорт – в зимните серии на шампионата Ginetta Junior на „Силвърстоун“. През 2025 той доминира в Ginetta Junior, като записа 11 победи в 22 старта и общо 19 подиума. Коронел-младши стана и първият пилот, роден извън Великобритания, спечелил титлата в този шампионат, който се провежда от 2005 година.




През ноември 2024 Роко дебютира в испанската Формула 4, като стартира в кръга в Барселона и стигна до подиума. Сега той участва в зимните серии на испанската Формула 4 и от пролетта ще се състезава редовния сезон на този шампионат.

Роко е син на дългогодишния участник в WTCC Том Коронел и Паулин Цварт, която също записа интересна състезателна кариера, включително и в Европейския пистов шампионат за туристически автомобили.




„За възрастта си Роко се представя изключително – обясни доктор Марко. – Той направи тест и с GP3 автомобил, който е доста бърз и се представи добре. Роко веднага беше най-бърз. Сигурен съм, че когато Макс Верстапен спре, той може да го замести.

„Роко е много зрял и много уверен. Той ми обясни как комбинира състезанията с училището и много бързо намерихме пътя, по който да се развива.“

Том Коронел е много близък със семейството на Макс Верстапен, той е приятел с Йос от години и е част от тв екипа, който отразява Формула 1 в Нидерландия.



Снимки: Imago

