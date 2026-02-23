Доктор Марко с изненадваща прогноза кой може да смени Верстапен

Бившият съветник на Ред Бул във Формула 1 доктор Хелмут Марко направи изненадваща прогноза за това кой може да е потенциален наследник на голямата звезда на тима Макс Верстапен. И доктор Марко не гледа към пилоти, които вече набират скорост към Формула 1 или Формула 2, а доста по-напред във времето.

Според Марко, изгряващата нидерландска звезда Роко Коронел (вляво на снимката) има потенциал да смени Макс на върха на моторспорт пирамидата на Ред Бул.

𝐑𝐨𝐜𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧𝐞𝐥 - 𝐒𝐭𝐚𝐩 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐬𝐭𝐚𝐩

Van de kartbaan naar het circuit. Dit is Rocco zijn eerste stap op de autosportladder.



Vanaf vandaag te zien op Viaplay!

Trotse vader! En dit is pas het begin...



👉 https://t.co/XDyEpbX6AF pic.twitter.com/hwqPFwKK9A — Tom Coronel (@TomCoronel) February 23, 2026

Роко е роден през 2010 година, от 2014 се състезава в картинга, а през 2024 стана член на академията на Ред Бул за млади пилоти – едва на 13, най-младият в историята на младежкия екип.

В края на 2024 година Роко дебютира в автомобилния спорт – в зимните серии на шампионата Ginetta Junior на „Силвърстоун“. През 2025 той доминира в Ginetta Junior, като записа 11 победи в 22 старта и общо 19 подиума. Коронел-младши стана и първият пилот, роден извън Великобритания, спечелил титлата в този шампионат, който се провежда от 2005 година.

През ноември 2024 Роко дебютира в испанската Формула 4, като стартира в кръга в Барселона и стигна до подиума. Сега той участва в зимните серии на испанската Формула 4 и от пролетта ще се състезава редовния сезон на този шампионат.

Роко е син на дългогодишния участник в WTCC Том Коронел и Паулин Цварт, която също записа интересна състезателна кариера, включително и в Европейския пистов шампионат за туристически автомобили.

„За възрастта си Роко се представя изключително – обясни доктор Марко. – Той направи тест и с GP3 автомобил, който е доста бърз и се представи добре. Роко веднага беше най-бърз. Сигурен съм, че когато Макс Верстапен спре, той може да го замести.

„Роко е много зрял и много уверен. Той ми обясни как комбинира състезанията с училището и много бързо намерихме пътя, по който да се развива.“

Том Коронел е много близък със семейството на Макс Верстапен, той е приятел с Йос от години и е част от тв екипа, който отразява Формула 1 в Нидерландия.

