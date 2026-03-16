Баскетболист на Мемфис ляга под ножа

Баскетболистът на Мемфис Гризлис Санти Алдама ще се подложи на операция на коляното, съобщиха от тима, който е част от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

От Мемфис обявиха още, че 25-годишният испански национал ще претърпи артроскопска процедура и ще получи ортобиологична инжекция, за да се справи с продължаващия дискомфорт в дясното коляно.

Очаква се Алдама да се възстанови напълно, а прогноза за завръщането му ще бъде направена след процедурата.

Санти Алдама пропусна последните 17 мача на Мемфис заради контузията.

През този сезон той участва в 43 срещи, като отбеляза средно по 14 точки, 6.7 борби и 2.9 асистенции на мач.

Следвай ни:

Снимки: Imago