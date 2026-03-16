Три липси за Олимпиакос срещу Фенербахче, проблеми и в турския гранд

Отборът на Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков, ще посрещне шампиона Фенербахче в отложен мач от 14-ия кръг на Евролигата без няколко ключови състезатели. Двубоят на гръцка земя ще се проведе във вторник вечер (17 март) от 21:15 часа.

Домакините няма да могат да разчитат на Монте Морис, Тайрик Джоунс и Кори Джоузеф.

Турският гранд също има кадрови проблеми и ще бъде без Николо Мели и Девон Хол, които все още се възстановяват от контузии, информира изданието Basketnews.com.

Нандо де Коло и Крис Силва също няма да играят за гостите.

Фенербахче е начело във временното класиране в Евролигата с 22 победи и 8 загуби, а Олимпиакос е втори с актив 20-11.

Снимки: Gettyimages