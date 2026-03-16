Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Три липси за Олимпиакос срещу Фенербахче, проблеми и в турския гранд

  16 март 2026 | 18:13
  • 230
  • 0
Отборът на Олимпиакос, чийто екип носи българският национал Александър Везенков, ще посрещне шампиона Фенербахче в отложен мач от 14-ия кръг на Евролигата без няколко ключови състезатели. Двубоят на гръцка земя ще се проведе във вторник вечер (17 март) от 21:15 часа.

Домакините няма да могат да разчитат на Монте Морис, Тайрик Джоунс и Кори Джоузеф.

Турският гранд също има кадрови проблеми и ще бъде без Николо Мели и Девон Хол, които все още се възстановяват от контузии, информира изданието Basketnews.com.

Нандо де Коло и Крис Силва също няма да играят за гостите.

Фенербахче е начело във временното класиране в Евролигата с 22 победи и 8 загуби, а Олимпиакос е втори с актив 20-11.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Огромно намаление на цените на билетите за мача Апоел - Париж в София

  • 16 март 2026 | 17:28
  • 1759
  • 0
  • 16 март 2026 | 14:41
  • 1027
  • 0
  • 16 март 2026 | 14:28
  • 2006
  • 0
  • 16 март 2026 | 14:07
  • 2082
  • 1
  • 15 март 2026 | 14:21
  • 1494
  • 0
  • 14 март 2026 | 16:53
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 16 март 2026 | 17:05
  • 45338
  • 22
  • 16 март 2026 | 13:54
  • 25303
  • 83
  • 16 март 2026 | 11:21
  • 41457
  • 172
  • 16 март 2026 | 18:46
  • 3679
  • 4
  • 16 март 2026 | 14:00
  • 8631
  • 1
  • 16 март 2026 | 16:58
  • 2804
  • 9