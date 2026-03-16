Глушков за домакинство на националите срещу Норвегия: Надявам се да покажем най-доброто и да победим

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков изрази впечатленията си от представянето на мъжкия национален отбор на България от последния игрови прозорец на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 срещу Норвегия и Армения. Той даде мнение и за турнира efbet Купа на България, който се проведе в Ботевград, както и за Мини Купата за юноши до 16 години.

"Мачът срещу Армения завърши с 20 точки разлика, макар че бяха неубедителни в първите няколко части. Добре беше. За мача с Норвегия - под ниво. Надяваме се за следващия двубой през юли да бъдем в пълен състав. Все пак имаше и липсващи състезатели. Надявам се да покажем най-доброто и да победим. Дано да бъдат всички здрави. Това е най-важното", каза Глушков за официалния сайт на баскетболната централа по повод двубоите на българския тим срещу Норвегия и Армения.

"Много съм доволен от това, което видях в Ботевград. Уникални мачове. В тях имаше много енергия - такава, каквато няма в редовния сезон в лигата. Купата е едно такова събитие, в което всички отбори влизат с много енергия. Наистина и полуфиналите, и финалът бяха страхотни. Наистина съм доволен от това, което видях", добави президентът на Българската федерация по баскетбол за турнира, в който триумфира Черно море Тича.

"Видях и младите състезатели, които участваха в турнира за Мини Купата. Там имаше позитивна енергия, както от децата, така и от клубовете, които възприеха тази идея. Ще помислим в бъдеще - може да се мисли дали да бъдат 14-годишни. Но на мен много ми хареса идеята и се възприе. Това е един стимул за децата, както и за клубовете. Това е един много хубав форум, чрез който по време на турнира за Купата при мъжете да се обърне внимание на подрастващите", допълни Глушков за надпреварата при юношите, която съпътстваше турнира за Купата на страната при мъжете.