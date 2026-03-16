Георги Глушков: ини Купата е много позитивен форум, който обръща внимание на подрастващите

Президентът на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков сподели впечатленията си от представянето и на мъжкия национален отбор на България от последния игрови прозорец на предквалификациите за Евробаскет 2029 срещу Норвегия и Армения. Освен това, той говори и за турнира efbet Купа България при мъжете, който се проведе в Ботевград, както и за Мини Купата България за юноши до 16 години.

Ето и какво каза президентът на БФБаскебол Георги Глушков:

“Мачът срещу Армения завърши с 20 точки разлика, макар че бяха неубедителни в първите няколко части. Добре беше. За мача с Норвегия, под ниво. Надяваме се за следващия двубой през юли да бъдем в пълен състав. Все пак имаше и липсващи състезатели. Надявам се да покажем най-доброто и да победим. Дано да бъдат всички здрави. Това е най-важното”, каза Георги Глушков.

“Много съм доволен от това, което видях в Ботевград. Уникални мачове. В тях имаше много енергия - такава, каквато няма в редовния сезон в лигата. Купата е едно такова събитие, в което всички отбори влизат с много енергия. Наистина и полуфиналите, и финалът, бяха страхотни. Наистина съм доволен от това, което видях”, добави президентът на БФБаскетбол.

“Видях и младите състезатели, които участваха в турнира за Мини Купата. Там имаше позитивна енергия, както от децата, така и от клубовете, които възприеха тази идея. Ще помислим в бъдеще - може да се мисли дали да бъдат 14-годишни. Но на мен много ми хареса идеята и се възприе. Това е един стимул за децата, както и за клубовете. Това е един много хубав форум, с който по време на турнира за Купата при мъжете може да се обърне внимание на подрастващите”, допълни Георги Глушков.