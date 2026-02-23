Популярни
Ландо Норис: Макларън малко изостава в състезателно темпо

  • 23 фев 2026 | 16:11
  • 463
  • 0

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис призна, че новият автомобил на Макларън - MCL40, има леко изоставане спрямо преките си съперници при симулациите на състезателно темпо. Но Норис допълни, че MCL40 е запазил предимствата, които са присъствали и при неговите предшественици.

“Миналата година ние имахме предимство по отношение на състезателното темпо - заяви Норис. - Това ни позволяваше да сме малко по-бавни в първите обиколки след старта. Благодарение на това колата ни работеше по-добре и когато беше необходимо, просто вдигахме темпото.

“В момента при нас има малко изоставане и за да се движим с темпото на другите в състезателно темпо, ние трябва да атакуваме по-агресивно, а това води до по-висока деградация на гумите. Но силните ни страни от миналата година се запазват и за тази.

“Имаме още много работа, за да балансираме колата в по-широк работен прозорец. Миналата година се справяхме отлично в това отношение. Беше ни трудно да я разберем, но е факт, че колата ни работеше добре.

“Сега тепърва опознаваме MCL40 и преследваме прогрес във всички направления: състезателно темпо, охлаждане на гумите, всичко. В момента имаме нужда от подобрение в много области.”

Снимки: Gettyimages

