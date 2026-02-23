Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Доменикали: Ще има невероятни състезания, не знам защо е тази паника

Доменикали: Ще има невероятни състезания, не знам защо е тази паника

  • 23 фев 2026 | 16:23
  • 317
  • 0

Главният изпълнителен директор и президент на Формула 1 Стефано Доменикали обяви, че изобщо не се притеснява от негативните реакции на отборите и пилотите спрямо промените в техническите правила.

“Не мога да разбера паниката, която виждаме сега - коментира италианецът. - С новите коли ще станат невероятни състезания, ще има много екшън и това е най-важното. Трябва да запазим спокойствие, защото винаги, когато има нови правила - като през 2014, 2017 и 2021 - винаги има съмнения, че всичко е сбъркано. Аз изобщо не съм притеснен.”

Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?
Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?

Доменикали също така добави, че адаптирането към следващото поколение коли е въпрос на време, пилотите трябва да свикнат и прогнозира, че скоро коментарите им ще се променят.

Ландо Норис: Макларън малко изостава в състезателно темпо
Ландо Норис: Макларън малко изостава в състезателно темпо

“Развитието на технологиите изисква съвсем различен на пилотиране на новите коли - обясни Доменикали. - Това се е случвало в миналото, ще се случва и в бъдеще. Сигурен съм, че като стигнем до средата на годината, ще видим съвсем различни коментари от страна на пилотите. Това е нещо нормално за Формула 1.”

Доменикали отново потвърди и за частни разговори с бившия световен шампион Макс Верстапен, който е един от най-сериозните критици на новите правила, като през миналата седмица Стефано обясни, че Макс няма да си тръгне от спорта заради новите технически правила и промените по колите.

Фетел посочи своя фаворит за титлата през 2026 година
Фетел посочи своя фаворит за титлата през 2026 година
Снимки: Gettyimages

