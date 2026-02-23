Доменикали: Ще има невероятни състезания, не знам защо е тази паника

Главният изпълнителен директор и президент на Формула 1 Стефано Доменикали обяви, че изобщо не се притеснява от негативните реакции на отборите и пилотите спрямо промените в техническите правила.

“Не мога да разбера паниката, която виждаме сега - коментира италианецът. - С новите коли ще станат невероятни състезания, ще има много екшън и това е най-важното. Трябва да запазим спокойствие, защото винаги, когато има нови правила - като през 2014, 2017 и 2021 - винаги има съмнения, че всичко е сбъркано. Аз изобщо не съм притеснен.”

Ride onboard with @Charles_Leclerc as he flies around the Bahrain International Circuit to clock the fastest lap of #F1Testing ⏱️💨#F1 pic.twitter.com/CY0fI7sXgg — Formula 1 (@F1) February 20, 2026

Колко по-бавни са новите коли във Формула 1?

Доменикали също така добави, че адаптирането към следващото поколение коли е въпрос на време, пилотите трябва да свикнат и прогнозира, че скоро коментарите им ще се променят.

Ландо Норис: Макларън малко изостава в състезателно темпо

“Развитието на технологиите изисква съвсем различен на пилотиране на новите коли - обясни Доменикали. - Това се е случвало в миналото, ще се случва и в бъдеще. Сигурен съм, че като стигнем до средата на годината, ще видим съвсем различни коментари от страна на пилотите. Това е нещо нормално за Формула 1.”

Доменикали отново потвърди и за частни разговори с бившия световен шампион Макс Верстапен, който е един от най-сериозните критици на новите правила, като през миналата седмица Стефано обясни, че Макс няма да си тръгне от спорта заради новите технически правила и промените по колите.

Фетел посочи своя фаворит за титлата през 2026 година

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages