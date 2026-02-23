Популярни
Кийли Ходжкинсън се цели в най-стария световен рекорд след историческо постижение на закрито

  • 23 фев 2026 | 17:32
  • 711
  • 0
Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън заяви, че се чувства "най-близо“ до подобряването на световния рекорд на 800 метра на открито, вдъхновена от скорошния си триумф в зала. 23-годишната атлетка наскоро подобри световния рекорд на закрито в Лиевен и сега е насочила поглед към постижението на открито, което остава най-дълго задържалият се световен рекорд в леката атлетика.

Внушителният рекорд на открито се държи от Ярмила Кратохвилова от близо 43 години - 1:53.28 мин, поставено през юли 1983 г. на Световното първенство по лека атлетика в Мюнхен.

Ходжкинсън вярва, че постигането на този монументален успех ще циментира наследството ѝ като една от най-великите в историята на спорта.

В разговор с BBC Sport тя заяви: "Мисля, че рекордът на открито би ме утвърдил като най-великата за всички времена. Той стои от много дълго време и отдавна никой не е успявал да се доближи до него. Наистина смятам, че е възможно. Това е труден рекорд и има причина да се е задържал повече от 40 години.

Това е буквално най-старият рекорд на писта, така че ще бъде истинско постижение да се доближа до него и, надявам се, да го подобря.

Мисля, че сега се чувствам най-близо до него. Наистина вярвам, че можем да го счупим, но много неща трябва да се наредят.“

Ходжкинсън вече има забележителни постижения в кариерата си, след като изгря на голямата сцена със сребърен медал от Олимпийските игри в Токио през 2021 г.

Тя продължи с още сребърни медали от Световното първенство и Игрите на Британската общност през 2022 г., преди да спечели ново сребро на Световното първенство през 2023 г.

Ходжкинсън най-накрая стъпи на върха на подиума на Олимпийските игри през 2024 г., но през миналата година се бореше с контузии и успя да заеме едва трето място на Световното първенство.

През тази година обаче тя се завърна в пълна форма и сега се цели в нов световен рекорд.

Снимки: Imago

