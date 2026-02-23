Христо Илиев се доближи до топ 30 на вечната европейска ранглиста на 60 метра

Христо Илиев спечели балканската титла на 60 метра в зала в Белград, след като за втори път в рамките на 10 дни подобри националния рекорд на страната. Сливналията триумфира в сръбската столица с постижение от 6.53 секунди, което е също и европейски рекорд за младежи под 23 години.

С постижението си Илиев се доближи максимално до топ 30 на вечната европейска ранглиста. Той дели 32-ро място с още състезатели. Европейският рекорд на 60 метра при мъжете се държи от италианеца Ламонт Марсел Джейкъбс с 6.41 сек от Световното първенство в Белград през 2022 г.

С новия си национален рекорд от 6.53 сек Илиев дели четвърто място в европейската ранглиста за сезона със световния и европейски шампион в зала Джеремая Азу (Великобритания).

В световната ранглиста за сезона възпитаникът на Валя Демирева дели 15-а позиция.