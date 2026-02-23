Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Христо Илиев се доближи до топ 30 на вечната европейска ранглиста на 60 метра

Христо Илиев се доближи до топ 30 на вечната европейска ранглиста на 60 метра

  • 23 фев 2026 | 14:15
  • 811
  • 0

Христо Илиев спечели балканската титла на 60 метра в зала в Белград, след като за втори път в рамките на 10 дни подобри националния рекорд на страната. Сливналията триумфира в сръбската столица с постижение от 6.53 секунди, което е също и европейски рекорд за младежи под 23 години.

Христо Илиев балкански шампион на 60 метра с европейски рекорд под 23 г.
Христо Илиев балкански шампион на 60 метра с европейски рекорд под 23 г.

С постижението си Илиев се доближи максимално до топ 30 на вечната европейска ранглиста. Той дели 32-ро място с още състезатели. Европейският рекорд на 60 метра при мъжете се държи от италианеца Ламонт Марсел Джейкъбс с 6.41 сек от Световното първенство в Белград през 2022 г.

С новия си национален рекорд от 6.53 сек Илиев дели четвърто място в европейската ранглиста за сезона със световния и европейски шампион в зала Джеремая Азу (Великобритания).

В световната ранглиста за сезона възпитаникът на Валя Демирева дели 15-а позиция.

Следвай ни:

Още от Лека атлетика

Андреа Савова: Много ме е яд, но това е - второ място

Андреа Савова: Много ме е яд, но това е - второ място

  • 22 фев 2026 | 07:45
  • 2364
  • 2
Тихомир Иванов от Белград: Ако реализирам възможностите си в момента, ще се радваме

Тихомир Иванов от Белград: Ако реализирам възможностите си в момента, ще се радваме

  • 22 фев 2026 | 07:33
  • 3143
  • 1
Добромир Карамаринов: Саръбоюков обещава да се превърне в една от световните звезди на нашия спорт

Добромир Карамаринов: Саръбоюков обещава да се превърне в една от световните звезди на нашия спорт

  • 22 фев 2026 | 07:28
  • 6516
  • 1
Саръбоюков пред Sportal.bg: По-добре да има глад за още, отколкото това да ме задоволява напълно

Саръбоюков пред Sportal.bg: По-добре да има глад за още, отколкото това да ме задоволява напълно

  • 22 фев 2026 | 07:13
  • 13574
  • 2
Девора Аврамова: Щастлива съм, че успях да се преборя за медал

Девора Аврамова: Щастлива съм, че успях да се преборя за медал

  • 22 фев 2026 | 06:50
  • 2933
  • 0
Една стотна раздели Станков от медал на 60 м/пр, Миткова шеста в скока на дължина

Една стотна раздели Станков от медал на 60 м/пр, Миткова шеста в скока на дължина

  • 21 фев 2026 | 19:31
  • 1562
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 9862
  • 89
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 7156
  • 2
Лудогорец с интерес към крило от Швеция

Лудогорец с интерес към крило от Швеция

  • 23 фев 2026 | 15:03
  • 1157
  • 0
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 4616
  • 0
Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени

  • 23 фев 2026 | 13:23
  • 5416
  • 3
ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

ЦСКА 1948 чака Вълшебния мустак

  • 23 фев 2026 | 12:07
  • 7480
  • 17