Чарлтън, Крестан и Досо със стилен завършек на Световния тур в зала в Торун

Девин Чарлтън, Елиот Крестан и Зайнаб Досо приключиха по впечатляващ начин участието си в златната верига на Световния тур по лека атлетика в зала, постигайки убедителни победи на финалния турнир от сериите в Торун вчера.

На турнира Orlen Copernicus Cup бяха заложени крайните титли в дисциплините, които носят бонус от 10 000 щатски долара и директна квота за Световното първенство в зала следващия месец, което ще се проведе в същата зала.

Чарлтън беше сред атлетите, които си осигуриха титлата от тура с победа в Торун. Двукратната световна шампионка в зала и световна рекордьорка от Бахамите стана най-бързата жена на 60 метра с препятствия за годината, като записа рекорд на турнира от 7.77 секунди, за да изпревари с малко световната шампионка на 100 метра с препятствия от Швейцария Дитаджи Камбунджи.

Битката беше между двете най-бързи жени в историята. Чарлтън стартира по-добре, но Камбунджи направи силен финален спринт и пресече линията само на 0.01 секунди зад нея. Надин Висер зае третото място със 7.80, а любимката на домакините Пиа Скшишовска остана четвърта със 7.82, след като по-рано беше спечелила своята серия със 7.83.

Въпреки че 60-те метра при жените не са точкова дисциплина в Световния тур тази година, Досо остави своя отпечатък преди световното първенство. Тя постави нов рекорд на турнира и национален рекорд на Италия от 6.99 секунди, изравнявайки най-доброто постижение в света за сезона.

Италианката, която има два медала от световни първенства в зала, за първи път слезе под седем секунди и стана 15-ата атлетка в историята с такова постижение. Тя победи световната бронзова медалистка в зала Патриция ван дер Векен и световната вицешампионка на 200 метра Ейми Хънт, които записаха лични рекорди съответно от 7.01 и 7.04. Полската звезда Ева Свобода завърши четвърта със 7.09.

"Да сляза под седем секунди за първи път е наистина специално“, заяви Досо. "Сега се чувствам готова за Световното в зала. Със сигурност конкуренцията ще бъде жестока, всички тук постигнаха лични рекорди, но аз съм уверена във формата си.“

Белгиецът Крестан постигна третата си победа в златната верига на Световния тур, добавяйки триумфа на 800 метра в Торун към победите си в Острава и Лиевен. Това му донесе и крайната титла в тура след категорична победа с 1:44.07 пред полския рекордьор в зала Мачей Видерка (1:44.30).

От началото на месеца Крестан е постигнал три от шестте най-бързи времена за сезона и три от 12-те най-добри постижения в зала за всички времена.

В бягането на 1500 метра при жените титлата от тура вече беше спечелена от Бирке Хайлом, но европейската шампионка в зала от Франция Агат Гийемо постигна важна победа за самочувствието си. Тя надделя над двукратната световна шампионка в зала от Етиопия Фревейни Хайлу, триумфирайки с личен рекорд от 4:00.64.

Хайлу и сънародничката ѝ се откъснаха заедно с Гийемо, като Хайлу водеше след последния завой. Французойката обаче намери пролука от вътрешната страна и я изпревари, за да спечели с 0.03 секунди. Хайлом остана трета с 4:00.92.

Французинът Азедин Хабз записа рекорд на турнира от 3:32.56 – третото най-бързо време в света тази година, за да спечели драматичното бягане на 1500 метра при мъжете. Световният лидер за 2025 г. се хвърли на финалната линия, докато бързо финиширащият Тшеписо Масалела се опита да му отнеме победата в последните метри. Масалела, който дебютира на 1500 метра в зала, по-късно беше дисквалифициран и Хабз бе потвърден за победител пред Самюел Чапъл (3:32.68) и Самюел Пилстрьом (3:33.47), като и двамата поставиха национални рекорди на къса писта.

Европейският шампион в зала Якуб Шимански зарадва домакините с победа на 60 метра с препятствия при мъжете, постигайки време от 7.48 секунди. В бягането на 800 метра при жените световната србърна медалистка Нигист Гетачев спечели с личен рекорд в зала от 1:59.32, като първите шест атлетки слязоха под две минути.

Световната бронзова медалистка на 400 метра с препятствия Ема Заплеталова беше най-бърза на 400 метра, печелейки своята серия с 50.90. Крайната титла в тура обаче вече беше спечелена от Лике Клавер, която завърши втора в другата финална серия с 51.35, изпреварена от Лурдес Глория Мануел (51.17).

Американецът Джо Ковач спечели победата в тласкането на гюле по време на своя европейски дебют в зала. Двукратният световен шампион постигна най-добър резултат за сезона от 21.92 метра още в първия си опит. Сега той ще се стреми да си осигури място на първенството на САЩ, за да се състезава на първото си Световно първенство в зала отново в Торун следващия месец.

Неговият сънародник Роджър Стийн, световен лидер в зала, остана втори с 21.62 метра. Другият американски атлет Джордан Гайст не участва този път, но си осигури крайната титла в Световния тур благодарение на представянето си в Острава, Мадрид и Белград.

Световната сребърна медалистка Мария Зодзик изравни личния си рекорд в зала от 1.98 метра, за да спечели скока на височина и трофея от тура, осигурявайки си място на Световното първенство пред родна публика. Ламара Дистин от Ямайка остана втора след равенство в опитите, а украинката Юлия Левченко зае третото място, като и двете преодоляха 1.94 метра.

Европейската шампионка в зала Лариса Япикино спечели победата в скока на дължина и си осигури титлата в общото класиране на веригата. Италианката постигна резултат от 6.72 метра, с което изпревари само с един сантиметър световната сребърна медалистка на закрито Аник Келин, която правеше своя дебют за сезона.

В овчарския скок при мъжете норвежецът Сондре Гутормсен пристигна в Торун с вече подсигурена крайна победа във веригата, но добави още един успех към сметката си. Той преодоля 5.85 метра, за да триумфира пред брат си Симен и американеца Крис Нилсен. Двамата също записаха силни резултати, като преминаха летвата на 5.80 метра, а Нилсен зае второто място след по-малко направени опити.

Състезанието включваше и петобой, който беше спечелен от представителката на домакините Паулина Лигарска. Полякинята събра 4676 точки, побеждавайки само с една точка британката Абигейл Паулет, която завърши с 4675 точки. И двете състезателки записаха лични рекорди.

