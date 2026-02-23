Йеман Крипа с нов национален рекорд на Италия в полумаратона

Италианският атлет Йеман Крипа постави нов национален рекорд на полумаратон, след като финишира с време 59:01 минути на в Неапол в неделя. При жените победата грабна Люси Нтеня Ндамбуки.

Действащият европейски шампион в дисциплината отново влезе в историята, подобрявайки собствения си национален рекорд на полумаратон, както и рекорда на трасето, поставен през 2022 г.

С това постижение Крипа се превръща във втория най-бърз европеец в историята след шведа Андреас Алмгрен, който записа 58:41 във Валенсия през миналия октомври.

"Сбъднах една от мечтите си – да подобря собствения си италиански рекорд с 25 секунди“, заяви той. "Изключително съм щастлив и много доволен от времето си. Това е прекрасен ден.

Този резултат е плод на много тренировки, перфектно време, но и на специалната магия, която съществува само тук, в Неапол, както и на подкрепата на публиката, която ми даде невероятна енергия. Coelmo Napoli City Half Marathon определено е много бързо състезание. На седмото небе съм, че започнах 2026 г. по такъв страхотен начин – сега трябва да остана здраво стъпил на земята за следващите цели.

В първата част на състезанието следвах пейсмейкъра, кениеца Гидиън Кипротич, който свърши страхотна работа. Държах се точно зад него и до 10-ия километър се чувствах доста спокоен, след което започнах да правя някои изчисления в главата си. Поех контрола над надпреварата и продължих да натискам заедно с Андреа Киптоо. Излизайки от тунела, осъзнах, че мога да завърша за около 59 минути.

Надявах се на 58:59 и го изпуснах за секунда. Щастлив съм за себе си, за град Неапол и за целия екип – чувствам се като част от голямо семейство.“

Андреа Киптоо зае второто място с време 59:27, а трети завърши Оуен Корир Капкама с 59:42.

В състезанието при жените победата отиде при кенийката Люси Нтеня Ндамбуки, която финишира за 68:48.

Тя сподели: "Поведох от самото начало, но едва на 15-ия километър осъзнах, че ще спечеля, и натиснах колкото мога. За първи път съм тук, в Неапол – много красив град и перфектно организирано състезание.“

На второ място се класира нейната сънародничка Нели Джепту с време 69:26, следвана от финландката Сузана Саапунки със 70:35.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages