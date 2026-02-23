Ян Шруб с нов европейски рекорд на 10 км

Французинът Ян Шруб постави първия си европейски рекорд в кариерата по време на състезанието на 10 километра Facsa Castellon в неделя. С постижението си от 26:43 той се изкачи до шесто място в световната ранглиста за всички времена.

Надпреварата беше организирана с цел шведът Андреас Алмгрен да подобри собствения си европейски рекорд от 26:45. Той успя да изравни постижението си от Валенсия от миналия месец, но това му отреди едва третото място в изключително силното състезание, в което четирима атлети слязоха под границата от 27 минути.

Победата грабна дебютантът на тази дистанция Харбърт Кибет от Уганда, който се откъсна в заключителните етапи и финишира за 26:39. Намиращият се в отлична форма Шруб спечели битката на континента, изпреварвайки Алмгрен с време 26:43, подобрявайки с две секунди наскоро поставения от шведа рекорд.

"Надявах се, че френският рекорд (27:04, поставен от Етиен Дагинос през 2024 г.) е възможен, но не и европейският. Това е изненада за мен“, заяви Шруб, който бе коронясан за европейски шампион на същата дистанция на първото Европейско първенство по бягане в Брюксел-Льовен миналия април.

Това е второто рекордно постижение за Шруб през сезона. В началото на месеца в Метц той стана едва четвъртият европеец в историята, слязъл под бариерата от 7:30 минути на 3000 метра в зала, подобрявайки френския рекорд на световния шампион на 10 000 метра Джими Гресие с време 7:29.38.

След като вече има европейски титли на шосе и в крос-кънтри, Шруб ще продължи подготовката си за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август) с повишено самочувствие. Той вече е печелил бронз на 10 000 метра през 2022 г. и сребро на същата дистанция през 2024 г.

След финала Алмгрен призна, че е усещал краката си "доста тежки“ след слизането си от тренировъчен лагер на висока надморска височина в Сиера Невада. В Инстаграм той написа: "За съжаление, краката ми бяха доста тежки след пропуснатите специфични тренировки миналата седмица. Но 26:45, когато не съм в топформа, все пак е доста добро постижение. Връщам се към тренировките! Поздравления за моя приятел Ян Шруб за подобряването на европейския ми рекорд. Изключително силно и напълно заслужено!“



Снимка: European Athletics