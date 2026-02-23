Меган Кийт подобри европейския рекорд на 10 км

За трети път в рамките на седем седмици европейският рекорд на 10 км при жените беше подобрен по време на състезанието Facsa Castellon 10K в неделя.

В надпреварата, спечелена от кенийката Каролайн Гитонга с време 29:34, британската сребърна медалистка от Европейското първенство по крос-кънтри Меган Кийт финишира с 30:07. С това тя подобри с една секунда досегашния европейски рекорд и изпревари двете атлетки, които преди това бяха негови притежателки.

Кийт беше напът да се превърне в първата европейка в историята, слязла под границата от 30 минути, след като премина междинната контрола на половината дистанция за 14:57. Въпреки че леко забави темпото през втората част на състезанието, британката все пак беше възнаградена с нов европейски рекорд.

Нейната сънародничка Айлиш Макколган, която записа 30:08 във Валенсия миналия месец, завърши шеста с време 30:36, продължавайки подготовката си за маратона в Лондон на 26 април. Белгийката Яна Ван Лент пък се класира осма с 30:50.

Ян Шруб с нов европейски рекорд на 10 км

Кийт ще има рядката възможност да носи екипа на Шотландия на Игрите на Британската общност в Глазгоу това лято, преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам от 10 до 16 август.

Кийт спечели бронз на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

