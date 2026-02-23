Хемиш Кър започва защитата на титлата си от Диамантената лига в Доха

Настоящият шампион в скока на височина от Диамантената лига Хемиш Кър ще стартира защитата на своята титла на първия турнир от сезона в Доха на 8 май.

Звездата на Нова Зеландия доминира в мъжкия скок на височина през последните години, печелейки златни медали на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. и на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.

Той също така спечели първия си диамантен трофей през миналия сезон, като записа победи в Рабат, Силезия и Цюрих в една от най-оспорваните надпревари за титлата през 2025 г.

29-годишният атлет, чийто личен рекорд е 2.36 м, ще се надява на по-добро представяне, след като миналия сезон завърши на второ място в Доха.

"Подкрепата на публиката в Доха миналата година беше невероятна и макар да бях достатъчно доволен от резултата си, от гледна точка на представянето очевидно исках повече“, заяви Кър, който в момента се готви за шампионата на Нова Зеландия и за атака на своята десета национална титла.

"Все още е рано в сезона, така че тренировките ми ще бъдат доста тежки, но целта е да се натрупа инерция и увереност. Винаги съм казвал, че можеш да преследваш лесното или да преследваш растежа, а поемането на рискове – дори когато е в началото на сезона и изглежда малко плашещо – може да бъде мястото, където научаваш най-много“, добави той.

Кър е втората голяма звезда, обявена за турнира в Доха през 2026 г., след като световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис потвърди участието си по-рано миналия месец.

Снимки: Gettyimages