Mомчето, което жертва зъби, за да остане в историята!

САЩ спечели олимпийската титла след 46-годишна пауза! Това се случи след драма и изпълнение, което зарадва милиони. Джак Хюз не просто вкара победния гол срещу големия съперник Канада - той изигра решителна роля в момент, който ще остане в паметта на поколения фенове. В продълженията се роди история, за която вероятно ще бъдат създадени и редица филмови поредици. Звездата на Ню Джърси Девилс донесе трофея с момент на индивидуална класа - демонстрация на хладнокръвие, бързина на мисълта и техническо съвършенство под огромно напрежение.

Начинът, по който атакува пространството, промени ъгъла и завърши без колебание, говори за играч, който не просто участва в историята, а я написа. В такива моменти звездите се отличават от талантите. А вчера Хюз беше истинска звезда за цяла една нация.

Това попадение не е просто гол! То бе символ на мъжество и лидерство на едно 24-годишно момче, което живее и диша с този спорт. Джак Хюз беше жестоко ударен със стик и загуби част от зъбите си, но това не го спря да остане на леда и да продължи да търси момента, в който да запише името си със златни букви в историята на американския хокей.

Този наглед не толкова важен епизод за хокея обаче говори за характера му - за хладнокръвие и способност да канализира болката в ефективност, точно когато ситуацията го изисква най-много.

Освен характера, който демонстрира, и болката, с която се справи, за да продължи във финалната битка, той е закърмен с този спорт. Баща му Джим Хюз е бил треньор и директор по развитие на играчи. Брат му Куин Хюз е състезател на Минесота Уайлд, а по-малкият му брат Люк също е част от Ню Джърси Девилс, но пропусна Игрите, тъй като лекува тежка контузия.



Точно тази безгранична любов и отдаденост към спорта му се отблагодариха в най-точния момент. Джак Хюз изтърпя болката и я превърна в гориво, за да донесе трофея, който САЩ чака от "Чудото на леда" у дома в Лейк Плесид през далечната 1980 година.

