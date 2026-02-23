Популярни
  Доро Вирер се сбогува с биатлона: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич от хората

Доро Вирер се сбогува с биатлона: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич от хората

Доро Вирер се сбогува с биатлона: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич от хората

Една от най-обичаните и успешни фигури в съвременния женски биатлон, италианката Доротея Вирер, обяви края на своята състезателна кариера с емоционална публикация в социалните мрежи. Тя сподели прочувствено послание към своите последователи.

"Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич от хората, които следят мен и биатлона. Благодаря на всички фенове, осъзнах колко е важно да бъдеш себе си, да бъдеш уважителен и да можеш да предаваш емоции не само чрез резултата. Благодарение на биатлона срещнах много хора, които станаха мои приятели, научих границите си, плюсовете и минусите си, особено когато си под напрежение. Имах много различни преживявания, които ме накараха да се развивам и да виждам нещата от различна гледна точка.

Искам да благодаря на хората, които бяха до мен през годините, вярваха в мен и ме подкрепяха в това приключение. Благодаря на целия персонал на синия отбор и на хората, които са работили с мен в миналото и съм убедена, че без отбора, без страстта на нашия персонал, нямаше да постигна всичко това. Разбира се, благодаря на семейството си, което винаги е било до мен, подкрепяло ме и ме е търпяло дори през трудните моменти по време на това дълго пътуване. Благодаря на ВСИЧКИ!", написа във Facebook и Instagram 35-годишната италианка, която на домашната Олимпиада в Милано - Кортина този февруари взе сребро със смесената щафета на Италия.

Кариерата на Вирер е белязана от впечатляващи постижения, сред които един сребърен и три бронзови медала от Олимпийски игри, общо 12 отличия от световни първенства (четири златни, пет сребърни и три бронзови), 17 победи за Световната купа, както и шест кристални глобуса – два големи и четири малки.

Снимки: Gettyimages

