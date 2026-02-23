Популярни
  • 23 фев 2026 | 14:39
Австралия отчете най-успешните си Зимни олимпийски игри

Австралия отчете най-успешните си Зимни олимпийски игри след шест медала в Милано-Кортина, но ръководителят на отбора каза, че пробивът трябва да бъде последван от повече финансиране, за да се изгради устойчив успех за следващата Олимпиада във Френските Алпи през 2030 година.

Делегацията напуска Италия с три златни, два сребърни и един бронзов медал, подобрявайки предишния рекорд от четири медала в Пекин 2022.

„Нашата мечта беше да покажем на света, че сме истинска нация за зимни спортове“, каза шефът на олимпийската мисия Алиса Камплин в Ливиньо.

„Това, което се случи тук в Милано-Кортина, в много отношения надмина най-смелите ни мечти. Освен резултатите, това, с което най-много се гордея, е характерът на този отбор - всеки един от членовете му даде всичко от себе си“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Златните медали Купър Уудс и Джакара Антъни в дисциплината бабуни, както и за състезателката по сноуборд крос Джоузи Баф в Ливиньо подчертаха успешната инвестиция на Австралия в нетрадиционните зимни спортове. Антъни спечели първото в историята паралелно състезание на бабуни жени, превръщайки се в първата австралийска зимна спортистка завоювала две олимпийски титли, възстановявайки се от разочарованието от пропускането на индивидуалното злато.

Австралия, най-сухият населен континент в света, винаги е била изключително успешна на летните олимпийски игри, но инвестициите ѝ в спортна инфраструктура са донесли дивиденти и в зимните спортове. Елитни скиори и сноубордисти в ските свободен стил практикуват трикове на рампите в зимния олимпийски тренировъчен център „Джеф Хенке“ в субтропичния Бризбейн от 2020 година насам, а Национален тренировъчен център за зимни спортове беше открит в Австралийските Алпи през 2024 година.

Камплин каза, че успехът в Милано-Кортина е потвърдил усилията за изграждане на инфраструктура и че спортистите са благодарни за правителствената подкрепа до момента. Тя обаче допълни, че зимните спортове остават „непропорционално финансирани“ спрямо летните.

„Има реална възможност да изравним това малко и да стигнем до следващото ниво. Просто ще има повече австралийци, които могат да преследват тази мечта. Знаем на какво сме способни сега. И се надявам, че ще имаме повече инвеститори, повече правителствена подкрепа, за да можем да се възползваме от тази възможност и наистина да се възползваме от нея. Има буквално хиляди деца, които искат да отидат на следващо ниво, да преследват мечтата си и да бъдат като идолите, които видяха в Милано-Кортина.“

