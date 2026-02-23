Норвегия остава категоричен лидер по медали на Зимни олимпийски игри

Норвегия оглави класирането по медали на завършилите вчера Зимни олимпийски игри в Милано – Кортина с 18 златни, 12 сребърни и 11 бронзови отличия.

Това беше четвъртата поредна Зимна олимпиада, в която Викингите завършват като лидери в класирането по медали след Сочи 2014, Пьончан 2018 и Пекин 2022. Иначе в исторически план Норвегия завършва на първото място в класирането по медали в 11 от проведените до момента 25 Зимни олимпиади.

Норвегия е №1 на Олимпиадата с рекордните 18 златни медали

Логично страна е и лидер във вечната класация за медали от Зимни олимпийски игри със 166 златни, 146 сребърни и 135 бронзови медал от 25 участия на Зимни игри. На второто място със 126 златни, 133 сребърни и 104 бронзови отличия е САЩ, а тройката със 113 златни, 107 сребърни и 73 бронзови оформя Германия.

Клаебо щеше да е в топ 10 по медали в Милано – Кортина 2026, ако беше държава

Тук обаче е важно да отбележим, че активът на германците изключва периода между 1948 и 1988, когато страната бива разделена на две – Германска демократична република и Федерална република Германия в резултат на Втората световна война.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages